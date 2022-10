En Espagne : un impôt peut en cacher un autre

En Espagne, il existe un impôt sur la fortune intitulé Impuesto sobre el Patrimonio, qui frappe le patrimoine net des personnes physiques. Initialement mis en place en 1977, l'impôt a été supprimé avant d'être à nouveau appliqué sans interruption à partir de 2008 au grand désespoir de certains. Les résidents espagnols sont redevables de l'impôt sur leur patrimoine mondial tandis que les non-résidents espagnols n'y sont soumis que pour les éléments de leur patrimoine qui sont situés ou qui peuvent s'exercer en Espagne. Les résidents belges détenant des biens en Espagne peuvent donc être concernés.

Sont visés par cet impôt : les biens immeubles, les comptes bancaires, les participations dans des sociétés, les assurances-vie et autres rentes, etc. Pour la valorisation des biens immeubles en particulier, la loi prévoit que doit être prise en compte la plus élevée des trois valeurs suivantes : la valeur cadastrale, la valeur établie par l’administration fiscale espagnole ou la valeur d’acquisition du bien

Impôt sur la fortune, abattements et exonérations

L’impôt sur la fortune est un impôt progressif par tranches avec des taux d’imposition allant de 0,2 % à 3,5 % de la valeur nette du patrimoine.

Si le cadre légal de l’impôt est régi par le droit national espagnol, les abattements et les exonérations sont, quant à eux, fixés par les Communautés autonomes. À titre d’exemples, le montant de l’abattement a été fixé à 500 000 euros dans les Communautés de Valence et de Catalogne alors qu’il a été fixé à 700 000 euros en Andalousie.

Ainsi, en fonction de la Communauté autonome compétente, les intéressés sont soumis à l’impôt à partir de 500 000 ou de 700 000 euros selon le cas. De son côté, la Communauté de Madrid a fait le choix de l’application d’une réduction de 100 %. Dès lors, les contribuables madrilènes concernés (en ce compris les Belges qui y sont installés) restent tenus au dépôt de la déclaration relative à l’impôt sur le patrimoine mais sans devoir débourser le moindre centime pour cet impôt.

Face aux défis budgétaires auxquels l’Espagne doit faire face actuellement, le gouvernement espagnol planche sur une réforme fiscale.

Impôt de solidarité des grandes fortunes

Parmi les mesures annoncées à la fin du mois de septembre par la ministre des Finances espagnole et dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023, l’on retiendra la mise en place d’un "impôt de solidarité des grandes fortunes" qui devrait frapper les patrimoines dont la valeur nette est supérieure à trois millions d’euros. Les contribuables intéressés devront payer l’impôt pour ce qui excède ce montant. Selon la ministre des Finances, l’impôt serait temporaire et ne devrait être applicable qu’en 2023 et 2024. Les taux d’imposition seraient de 1,7 % entre trois et cinq millions d’euros, de 2,1 % entre cinq et dix millions d’euros, et de 3,5 % au-delà de dix millions d’euros.

Avec l’entrée en vigueur de ce nouvel impôt, le patrimoine des gens fortunés pourrait donc être taxé deux fois : d’abord dans le cadre de l’impôt sur le patrimoine et ensuite dans le cadre de l’impôt de solidarité des grandes fortunes. Or, comme la Constitution espagnole interdit la double imposition d’un même revenu, le gouvernement espagnol songe à plusieurs options pour éviter cet écueil dont la plus vraisemblable serait la possibilité de déduire les sommes qui auraient déjà été payées dans le cadre de l’impôt sur le patrimoine des sommes dues dans le cadre de l’impôt "complémentaire".

L’autre piste qui serait à l’étude serait celle de la suppression pure et simple de l’impôt sur le patrimoine, ce qui aurait pour effet d’annihiler sur ce plan la concurrence fiscale à laquelle se livrent ardemment les Communautés autonomes espagnoles et qui se trouve dans le viseur de la Commission européenne. Récemment, celle-ci a encore rappelé à l’Espagne son objectif de coordination et d’unification des impôts nationaux au niveau des Communautés. Ce n’est toutefois pas gagné : l’Andalousie vient d’annoncer qu’elle supprimerait l’impôt sur la fortune à partir de 2023.