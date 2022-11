Le marché n'a pas de mémoire

Le marché cristallise les attentions du public suspendu à l’effet yoyo du prix du gaz et de l’électricité. Quelques clés de compréhension de la situation. Une chronique de Mélanie Croquet, professeure de Finance à la faculté Warocqué d’Économie et de Gestion, Université de Mons.

Nous vivons depuis quelques années déjà dans une époque fortement perturbée (pandémie, tensions géopolitiques extrêmes, crise énergétique) qui laisse des marques profondes sur nos vies. Dans ce contexte morose, un personnage récurrent semble néanmoins tantôt à la fête, tantôt au désespoir. Le hic, c’est que ce personnage semble également tirer les ficelles de nos économies. Ce personnage, vous l’aurez sans doute reconnu (notamment grâce au titre de cette chronique), c’est le marché !

Le marché qui semble ne pas avoir de mémoire et qui, en 2021, est à la fête alors que nous, nous souffrons toujours du Covid-19 dans sa variante Omicron. Pour la petite histoire chiffrée, en décembre 2021, la plupart des indices mondiaux ont explosé leur record historique par rapport à leur valeur de décembre 2020. La palme est décernée à la Bourse de Paris avec un record de l’indice CAC40 de plus de 29 %.

Cette année boursière exceptionnelle a été notamment poussée par les bénéfices importants de certaines grandes entreprises (principalement celles qui ont le plus profité de la crise du Covid-19), par les plans de relance économique des gouvernements mais aussi par la sous-représentation sur les marchés financiers des secteurs les plus touchés par la pandémie mondiale. Ce même marché qui, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, jette, en ce moment, un froid sur nos économies en cotant des prix du gaz et de l’électricité complètement affolants et démentiels.

Déconnecté de la réalité

Comment, ce marché, peut-il être ou sembler aussi déconnecté de notre réalité ? La réponse à cette question est simple et en même temps complexe.

La simplicité de la réponse repose sur le sempiternel rôle joué par le marché. En effet, le marché est un lieu de rencontre entre une offre et une demande concernant un bien quelconque (un mégawattheure de gaz, un titre d’une société cotée, un boisseau de blé, une once d’or, etc.). À l’équilibre de cette offre et de cette demande se trouve le prix de ce bien en question. Facile, n’est-ce pas ? Oui, sauf que ce prix peut être très éloigné de la "vraie valeur" de ce bien. C’est exactement ce que nous constatons actuellement avec le prix du gaz et de l’électricité… Les prix constatés sur le marché sont bien plus élevés que ce qu’ils devraient être intrinsèquement.

C’est ici que ça va se compliquer, car il y a une différence fondamentale entre la notion de prix et la notion de valeur. Bien évidemment, dans un monde idéal (celui de la théorie néoclassique… oups désolée, je n’ai pas pu résister), les prix sur le marché devraient refléter la vraie valeur des biens qui y sont cotés… Cet idéal, dans la réalité, est parfois, si pas atteint, tout de même approché… du moins, j’ose le croire. Mais force est de constater que malheureusement l’époque actuelle est bien loin de ce monde idéal. N’oublions pas que ce marché n’est qu’un lieu de rencontre entre une offre et une demande.

La foule ne réfléchit pas toujours avec sa tête

Cependant, qui se cache derrière cette offre et cette demande ? Eh bien ce sont les entreprises, les États, vous, nous, les gens… Bref, la foule ! Et cette foule dont tout le monde fait partie ne réfléchit pas toujours avec sa tête. Pour verser dans le jargon académique, cette foule est loin d’être rationnelle, son comportement présente des biais. En effet, cette foule va réagir avec ses émotions, ses sentiments, sa culture, ses intuitions, ses craintes, ses peurs, ses raccourcis de raisonnement, etc.

Ce marché, c’est donc aussi la personnification de cette foule au comportement pas toujours prévisible. Je vais me permettre de faire référence au célèbre Isaac Newton qui déjà, au début du 18e siècle, disait qu’il pouvait calculer les mouvements des corps célestes mais pas la folie des gens. De là à prétendre que le marché est fou parce que les gens sont fous, il n’y a qu’un pas que je ne franchirai pas préférant formuler les choses un peu différemment.

Si le marché présente en ce moment un comportement irrationnel, c’est en fin de compte parce que les agents économiques dans leur ensemble agissent avec toutes les caractéristiques qui font d’eux des êtres humains, biais comportementaux y compris. La situation va-t-elle s’améliorer un jour ? Oui, certainement ! Rappelez-vous donc, le marché n’a pas de mémoire…