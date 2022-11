La Commission européenne s'engage pour une transition durable... et numérique

Il est toutefois essentiel de rester critique quant à l’essor de la double transition. Une contribution d'Anaïs Angelucci, Sélénia Anastasia et Corentin Vande Kerckhoven, doctorantes et professeur à l’UCLouvain.

La Commission européenne ne cesse de rappeler dans ses différents rapports l'importance des défis environnementaux auxquels nous devons faire face et qui compromettent notre quotidien et celui des générations futures. Face à une telle urgence, la Commission européenne s'engage dans le pacte vert pour l'Europe mieux connu sous le nom de Green Deal englobant des initiatives politiques afin de rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050.

Le Green Deal

Sur un horizon temporel plus court, le Green Deal vise un ensemble de propositions de loi (Fit for 55) ayant pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Plus concrètement, ce pacte vert tend à promouvoir notamment le développement des énergies renouvelables, l'efficience énergétique, la durabilité des moyens de transport ou encore l'économie circulaire. Pour atteindre ces objectifs, la Commission européenne exprime ainsi une volonté forte de s'engager sur la voie de l'innovation, mais aussi de la recherche et du développement. Autrement dit, l'Union européenne opère vers une double transition qui se veut à la fois durable et numérique.

Une double transition au service du changement

Le réchauffement climatique, le vieillissement de la population, les inégalités et la pauvreté ou encore la rareté des ressources sont autant de défis nécessitant des efforts collaboratifs des acteurs privés et publics. À cet égard, la double transition souligne le rôle majeur que les technologies numériques peuvent jouer dans l’atteinte de ces objectifs de durabilité. En effet, divers outils comme l’intelligence artificielle, la récolte massive de données, la blockchain, ou encore l’internet des objets connectés (IoT) peuvent être mis à disposition pour répondre aux impératifs d’aujourd’hui.

Par exemple, l’IoT combiné à l’intelligence artificielle peut servir à optimiser l’itinéraire pour la livraison d’un colis en tenant compte d’une variété de contraintes tels le temps de trajet, le trafic routier ainsi que des arrêts intermédiaires obligatoires.

Autre exemple, la récolte massive de données permet notamment d’optimiser les stocks pour éviter les surplus et, par conséquent, le gaspillage. De la sorte, les entreprises peuvent optimiser leurs coûts mais aussi limiter leur empreinte environnementale.

Un juste équilibre à trouver pour la double transition

Il est toutefois essentiel de rester critique quant à l’essor de la double transition. Premièrement, la transformation numérique génère un nombre croissant des données et, par conséquent, amplifie le nombre des datas centers nécessaires à leur stockage. Cependant, la fabrication et l’utilisation des datas centers ont des conséquences néfastes sur l’environnement. En effet, la fabrication de leurs serveurs informatiques requiert une variété de matières premières polluantes, toxiques et rares. De plus, le fonctionnement et le refroidissement de ces serveurs génèrent aussi une consommation en électricité importante.

Ensuite, le développement des technologies numériques pourrait également avoir un coût social. En effet, aujourd’hui encore, certaines personnes n’ont pas un accès aisé à Internet ou peu de connaissances en ce qui concerne les nouvelles technologies. Dès lors, la transition numérique pourrait accentuer un sentiment d’exclusion sociale pour les plus vulnérables. Par conséquent, il est important de placer l’humain au centre de ces nouveaux changements.

Enfin, il est également important de souligner que la transition numérique et la transition verte sont gérées par des équipes politiques distinctes. Ainsi, une approche systémique deviendrait davantage pertinente de sorte à mieux identifier les opportunités, les arbitrages et les compromis entre les deux transitions.