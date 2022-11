FTX s'écroule : Attention, risque de faillites en cascade

La faillite de FTX, plateforme d'échange de cryptomonnaie, aura des répercussions sur tout le secteur. Chronique de Roald Sieberath multi-entrepreneur et professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

Le séisme qui a ébranlé le monde de la tech cette semaine, c’était la faillite de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, et la chute de son fondateur Sam Bankman-Fried ("SBF") dont la fortune passe de 27 milliards de dollars à… zéro. Une histoire rocambolesque qui va avoir des répercussions dans bien des domaines : sans doute une poignée d’autres faillites en cascade, certains clients qui auront "tout perdu", et donc une justification pour légiférer dans un domaine qui restait un peu un "Far West" légal.

Les convaincus des technologies sous-jacentes et corollaires que sont la blockchain et le "web3" auront beau insister qu'il s'agit de choses différentes, l'effet de halo négatif d'une telle débâcle est difficile à nier. Je fais partie de ces convaincus : j'étais en janvier à Miami (où FTX est le très visible sponsor du stade) pour une conférence "web3", et les participants ne se souciaient nullement des fluctuations des cryptomonnaies. On est bien davantage dans la conscience de construire les couches de base d'une infrastructure nouvelle du web, qui se prête mieux au transfert de valeur, de la propriété, et qui permet des architectures et une gouvernance distribuée (les fameuses "DAO", Distributed Autonomous Organisations ou organisations autonomes distribuées).

J'ai toujours trouvé contestable qu'on les appelle "monnaies", puisque, si elles permettent bien l'échange, elles sont surtout vues comme des actifs dont on espère une croissance rapide.

Si on peut entendre cet appel à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on doit cependant remarquer que ces infrastructures sont intimement liées à l'univers de cryptomonnaies (et des tokens). J'ai toujours trouvé contestable qu'on les appelle "monnaies", puisque, si elles permettent bien l'échange, elles sont surtout vues comme des actifs dont on espère une croissance rapide, pour les dizaines de millions d'utilisateurs qui se sont ouvert un compte ces dernières années. "To the moon" est un cri familier des acheteurs de cryptos…

Tout un secteur en question

De ce point de vue, la chute de SBF a quasiment une valeur mythologique comparable à Icare : un héros qui se sent pousser des ailes, qui n'écoute que lui-même, qui croit pouvoir atteindre le soleil, sans avoir suffisamment assuré ses attaches. Au-delà de l'histoire d'une personne, c'est tout un secteur qui est questionné : les plus grands fonds de capital-risque (A16z, etc.) avaient investi 2 milliards de dollars dans FTX, et sans doute insuffisamment vérifié la solidité des processus internes. Le "web3" va continuer à se développer, mais la mésaventure de FTX sonne sans doute le début d'un crypto winter où beaucoup de choses vont se refroidir pour plusieurs mois.

J’assistais mercredi à l’assemblée générale de l’UWE à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Au fil des discours, des témoignages d’entrepreneurs, se dégagent des messages clés, qui indiquent que l’entreprise de demain sera bien différente de celle d’il y a 20 ans… et que la mutation est en cours.

L'impératif le plus central était "innovation". Auparavant, ça semblait cantonné à quelques grandes entreprises disposant de leurs labos de R&D. Désormais, il semble compris que toute entreprise est invitée à innover, même les plus petites (ça peut se faire par l'innovation de business model, un de mes dadas depuis 2010, et le sujet de mon cours à l'UNamur, dans les traces de Yves Pigneur et son Business Model Canvas ).

Innovation, transition écologique et économie circulaire

Des entreprises, comme Tilman, EyeD Pharma, Alpha Innovations, ont témoigné de leurs démarches d’innovation, souvent soutenues par des aides comme celles de la DGO6.

L'innovation technologique de rupture est exemplifiée par Benoît Deper, fondateur de AeroSpaceLab : son projet de lancer une constellation de nano-satellites, inspiré par son expérience américaine à la NASA en Silicon Valley, l'a propulsé en moins de deux ans (et avec 11 millions levés), comme LA société en Europe capable de jouer sur cet enjeu mondial, au carrefour de l'aérospatial, de la donnée, de l'intelligence artificielle.

Juste derrière l'innovation arrive l'enjeu de la transition écologique et de l'économie circulaire. Trop longtemps, l'environnement était le grand absent de nos calculs économiques.

Plus présent que jamais, entre autres par la voix du président Jacques Crahay, il reçoit l'aval du ministre-président , et le soutien d'acteurs comme la coalition Kaya , et The Shift , et des actions comme le Green Deal .

Là aussi, il s’agit d’un mouvement qui peut toucher chaque entreprise, chaque entrepreneur. Salvatore Ianello, le CEO du chocolatier Galler, m’expliquait comment ils ont repensé fondamentalement ce métier "classique" pour l’orienter sur de telles valeurs fortes, et éminemment dans l’air du temps.

Au final, les conclusions de l’administrateur-délégué Olivier de Wasseige rassemblent et donnent la direction. L’UWE va continuer à équilibrer ces trois piliers : le souci écologique, la rentabilité économique, l’équilibre social.

Avec l'ambition de "donner un nouveau visage à la Wallonie", d'après les mots du ministre-président.