Un prix du gaz plafonné par épisode et par procuration: réel intérêt arme du dernier recours ?

La Commission régule le plafonnement du prix du gaz en Europe. Les ministres européens de l’Energie doivent se prononcer. Une chronique de Charles Cuvelliez et Patrick Claessens, Ecole Polytechnique de Bruxelles et Université de Bruxelles.

La Commission a annoncé, via une proposition de régulation, un drôle de plafond pour les prix du gaz, un plafond qui peut être franchi, un plafond qui peut être suspendu ou même annulé. La Commission assume : c’est la seule solution pour prévenir un prix excessif, la spéculation, sans provoquer de pénurie.

La Commission propose un mécanisme de plafonnement des prix du gaz qui ne se déclencherait qu'en situation exceptionnelle

C’est à la fois le non-paper que la Commission a distribué aux Etats membres et le texte final de la régulation qu’il faut lire pour comprendre où elle veut en venir.

Le plafond est fixe (275 EUR/MWh) mais il ne s’applique qu’au prix à terme du gaz sur le marché TTF à condition que celui observe ce montant pendant 15 jours. Il faut encore que, sur le même marché spot TTF (au comptant), le prix observé soit de 58 euros supérieur, pendant les 10 derniers jours des 15 jours, au prix moyen du LNG sur base d’une série de marchés choisis à l’avance.

275 EUR/MWh, c’est beaucoup, c’est plus proche du maximum jamais atteint pour le prix du gaz. Et il ne s’appliquera même pas toujours. Le prix de référence qui fait la pluie et le beau temps, c’est celui du gaz à un mois sur le marché TTF. Appliquer un plafond sur le prix à un jour ou sur le prix spot, c’est prendre un risque sur l’approvisionnement et sur la liquidité du marché avec de tels signaux sur des marchés au jour le jour. C’est l’ACER, qui regroupe les régulateurs nationaux de l’énergie, qui constatera (mécaniquement) qu’il faut activer le plafond. Toute offre sur le marché supérieur à 275 EUR/MWh sera refusée, dès le lendemain. Une activation mécanique du plafond sans que personne ne doive prendre de décision est sage : on évite les hésitations, le temps perdu à décider. C’est un terreau idéal pour la spéculation. Le plafond est désactivé dès que le prix auquel il s’applique lui est inférieur pendant 10 jours consécutifs. Inférieur comment ? On ne le précise pas, ce qui peut donner lieu à des effets étranges (oscillations autour du prix plafond, battements). La commission peut suspendre le plafond si elle constate un risque d’approvisionnement, un risque de rationnement ou, plus subtil, si elle constate que la consommation augmente (à ce prix-là, ce serait étonnant, sauf si les températures devaient chuter à -10°C) ou tout simplement qu’on ne va pas y arriver (à réduire notre consommation de gaz). Mais ce n’est pas tout : elle peut aussi suspendre le plafond si les marchés dérivés du gaz ne fonctionnent plus, c’est-à-dire qu’il n’est plus possible de se couvrir contre les variations de prix.

Marché de gré à gré

Le plafond ne s’appliquera pas aux marchés de gré à gré. Ils ne sont pas transparents, ne concernent que deux parties au contraire des prix publics et publiés sur une bourse gaz comme le marché TTF. En fait, dit plus franchement la Commission dans son non-paper que dans sa proposition officielle, c’est une bouée de secours et un canal supplémentaire d’approvisionnement en cas de pénurie. Ce sera surtout un marché secondaire vers lequel convergeront tous ceux qui ont besoin de gaz coûte que coûte, exactement comme dans les pays qui imposent un taux de change fixe vers le dollar. Le marché gré à gré pourrait même siphonner tous les volumes : la Commission aurait pu inclure une notion de volume à surveiller dans son mécanisme de plafond. Dans sa proposition de régulation, la Commission explique qu’imposer un plafond au marché gré à gré, c’est sérieusement obérer la liberté de commerce. Soit.

Court-terme

Le plafond n’a une durée de validité que d’un an renouvelable dans un an. C’est un peu court quand on sait que les tensions sur l’approvisionnement s’étendront sur deux ou trois ans. C’est facile pour des fournisseurs ou des producteurs de jouer la montre.

Avec ce mécanisme, la Commission veut faire comprendre au reste du monde qu’elle n’est pas prête à acheter du gaz à n’importe quel prix, une idée qui flotte pourtant avec l’attitude de l’Allemagne. Les prix corridors dont on parle depuis la fin de l’été sont oubliés : ils auraient pourtant bien fonctionné sous forme de fourchette de variation du prix autour d’une valeur de référence liée aux marchés mondiaux du gaz. C’était simple et aurait corrigé le découplage entre les prix en Europe et le reste du monde. Le mécanisme proposé par la Commission doit être vu comme l’arme de dernier recours, celle qu’on ne voudrait jamais voir activé. Si le prix du gaz à un mois reste pendant plus de 10 jours à 275 EUR/MWH et que la différence avec le prix moyen du LNG dépasse 58 euros pendant 10 jours, c’est qu’on va mal et loin. C’est qu’ on n’aura ni sécurisé notre approvisionnement, ni limité notre consommation, ni incité les citoyens européens à installer des alternatives au gaz (pompes à chaleur, photovoltaïque) ni les industries à recourir à d’autres formes de combustible (fuel-switch).