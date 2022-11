Bannir les vols très courts, l’arbre qui cache la forêt

Le transport aérien fait partie de ces activités incapables de réduire leur impact sur le climat. Le progrès dans la consommation d’énergie est plus que contrebalancé par l’augmentation rapide du trafic aérien et aucune rupture technologique n’est en vue, quoi qu’en disent les lobbies du secteur réduits à des promesses pour l’horizon 2040 ou 2050. Pour autant, une partie de la société civile et les militantes et militants de l’environnement pressent les autorités publiques d’agir. Bien sûr, aucun pouvoir public n’oserait réguler le volume de l’offre aérienne à un niveau qui serait tolérable pour le climat, ce qui poserait de délicats enjeux sociaux et économiques et contreviendrait au dogme du libre marché.

Dès lors, il ne reste plus qu’à cibler ce qui paraît le plus extravagant à de nombreux observateurs, qu’ils soient militants ou experts : les vols dits ultra-courts ou très courts. Quelques pays ont déjà décidé de les surtaxer (Autriche, Belgique) ou de les bannir lorsque des alternatives ferroviaires existent (Autriche, France).

Pour autant, s’agit-il là d’une mesure efficace pour diminuer l’impact du transport aérien sur le climat ? L’argument en la matière est que les vols courts sont inefficaces à cause de toute l’énergie requise au décollage et à l’atterrissage, et ce, comparé à la phase de croisière. Si cela est vrai, il n’empêche qu’au bout du compte, l’impact du transport aérien sur le climat dépend principalement de la quantité de carburant consommée, et cette quantité augmente avec les distances parcourues. Autrement dit, il peut être absurde de prendre l’avion pour 200 km, mais voler 200 km consomme moins de carburant, et donc contribue moins aux changements climatiques, que de voler 2 000 ou 10 000 km.

Vols courts, vols longs : quel impact ?

La question est alors de savoir comment se répartit l’impact climatique du transport aérien entre les vols courts (très nombreux mais chacun moins émetteur de gaz à effet de serre) et les vols plus longs, bien moins nombreux mais chacun beaucoup plus émetteur, d’autant que les avions utilisés sont plus grands et donc plus lourds.

Pour répondre à cette question, nous avons estimé la quantité de carburant consommée par tous les vols décollant depuis 31 pays européens. Pour cet espace, les vols de moins de 500 km représentent 28 % des départs mais 6 % du kérosène consommé. A contrario, les vols de plus de 4 000 km représentent 6 % des départs mais 47 % du kérosène consommé. Autrement dit, globalement parlant, l’impact climatique du transport aérien européen provient bien plus des vols long-courriers (qu’aucun TGV ne remplacera) que des vols très courts et autres sauts de puce. Décourager ou interdire les vols très courts n’aura donc qu’un effet minime sur l’impact climatique du transport aérien.

Réalités physiques

Ces résultats remettent en cause les, timides, politiques publiques dans lesquelles quelques pays se sont engagés. Bannir les vols longs serait autrement plus difficile politiquement parlant, bien que seule une minorité de la population voyage en avion (par exemple, moins de la moitié des résidents des États-Unis en 2018).

Ces résultats interpellent aussi la façon dont les politiques publiques sont conçues : les gouvernements et les conseillères et conseillers qui se battent contre les vols très courts sont-ils ignorants des réalités physiques des changements climatiques ? Ou mènent-ils délibérément une politique officiant comme un écran de fumée permettant d’affirmer que l’"on a fait quelque chose" et que "c’est un premier pas" ?