COP27 : victoire pour la justice climatique et bouée de sauvetage pour l’industrie fossile

Une chronique de Hayle Walker, professeur adjoint en négociation internationale à l’IÉSEG School of Management (Lille et Paris).

Le monde actuel est bien différent de celui de 2015 lorsque l’Accord de Paris avait été signé. Avec un système international en état de crise quasi permanente, les attentes à l’égard de la COP27 étaient certes faibles… Les critiques à l’encontre des COP sont nombreuses, elles intensifient le sentiment d’urgence tant nécessaire ainsi que la pression sur les gouvernements. Mais tiennent-elles réellement compte des contraintes politiques qui accompagnent le processus de prise de décisions par consensus par 195 États souverains où une seule voix dissidente suffit à entraver le progrès ? En effet, ce sont les États qui commandent l’étendue et la vitesse des progrès convenus par la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Et certains initiés de cette dernière opinent que le simple fait de maintenir la COP sur les rails, en évitant tout incident majeur ou retour en arrière, constituerait une conclusion respectable pour le sommet de Charm el-Cheikh.

La Cop 27, entre petites annonces et grands désaccords

La percée soudaine sur la question de la compensation financière pour les pays pauvres confrontés à des catastrophes d’origine climatique doit donc être applaudie comme une réussite remarquable. Pendant plus de 30 ans, les pays développés ont mis leur veto à l’inscription de cette question à l’ordre du jour des discussions, craignant de signer un chèque en blanc. Cette résistance a finalement été brisée au début de la COP27, lorsque le financement des pertes et dommages a été inscrit à l’ordre du jour et moins de deux semaines plus tard, un fonds était créé. Dans le monde généralement lent des négociations multilatérales, il s’agit d’une volte-face étonnamment rapide qui représente un moment véritablement historique dans la lutte pour la justice climatique et qui pourrait s’avérer être le catalyseur d’un bouleversement radical du système financier mondial.

Mais comment cela a-t-il été possible ? Depuis la fin de la COP26 à Glasgow, un élan irrépressible s’est créé autour de la question des pertes et dommages. Sous la direction de la présidence britannique, des progrès significatifs avaient été réalisés lors de la COP26 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ou “atténuation”), grande priorité pour les pays développés, y compris la toute première référence aux combustibles fossiles dans un texte de décision de la CCNUCC. Les pays en développement, cependant, ont quitté Glasgow avec le sentiment d’avoir été lésés sur leurs questions clés, et plus particulièrement sur les pertes et dommages. La COP27 s’étant déroulée sur le sol africain et sous la houlette de l’Égypte, un défenseur de longue date des droits du Sud, la société civile et les pays en développement ont clairement fait savoir que tout résultat qui ne prévoyait pas de financement pour les pertes et dommages serait considéré comme un échec.

À certains égards, les résultats de la COP27 peuvent être considérés comme une situation inverse de celle observée lors de la clôture de la COP26 de Glasgow : l’exaltation ressentie par beaucoup à Charm el-Cheikh sur les pertes et dommages a été atténuée par des résultats décevants en matière d’atténuation, certains retardataires en matière de climat (notamment l’Arabie saoudite et la Russie) ayant même tenté de revenir sur les progrès réalisés à Glasgow, notamment pour le “maintien du 1,5°”. Cela n’est donc pas une coïncidence si la COP26 sous l’égide des Britanniques a donné la priorité aux questions relatives aux pays développés, tandis que la COP27 dirigée par l’Égypte s’est concentrée sur les pertes et dommages au détriment de l’atténuation. La négociation est une affaire de compromis : sacrifier dans un domaine pour gagner dans un autre. Dans certaines conditions, la présidence de la COP peut jouer un rôle essentiel en réunissant l’équilibre délicat des compromis dans plusieurs domaines en un seul accord global. La mesure dans laquelle une présidence de la COP est capable d’intervenir de cette façon, et même d’orienter les négociations vers un résultat conforme à ses propres préférences, dépend en grande partie du niveau de confiance qu’elle a accumulé auprès des délégués.

Devons-nous nous inquiéter des préférences des Émirats arabes unis, qui assureront la présidence de la COP28 ? En tant que principal exportateur d’hydrocarbures, les Émirats arabes unis devront redoubler d’efforts pour gagner la confiance des délégués, mais ils bénéficient également de la proximité de l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe, ce qui pourrait s’avérer essentiel pour faire avancer la question décisive de l’élimination progressive des combustibles fossiles. Aujourd’hui, l’élan est résolument tourné vers l’éradication de cette première cause du réchauffement de la planète. Une alliance progressiste faisant le pont entre les pays développés et les pays en développement doit répéter l’exemple donné par les militants de la cause des pertes et dommages et faire comprendre que la COP28 doit être le moment où nous reléguerons les combustibles fossiles dans l’Histoire.