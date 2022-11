"Green Friday", toute l’année : "la mutation est en cours"

Le Black Friday incite à la réflexion sur notre modèle économique et entrepreneurial. La transformation est en cours d'après Roald Sieberath multi-entrepreneur et professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

Ceux qui espèrent une transition sereine vers un monde plus durable doivent déchanter chaque année à cette époque : la fièvre du "Black Friday" s’est à nouveau emparée de nos espaces publicitaires et commerciaux.

Chaque consommateur se retrouve pris dans ce double bind, cette double contrainte contradictoire (dont on sait qu'elle rend fou) : d'un côté, des messages qui nous incitent à être vertueux, consommer moins ; et de l'autre… c'est la crise, il s'agit de se précipiter sur des bonnes affaires.

Les enseignes rivalisent d’astuces pour rallonger la sauce : c’est carrément la "Black Week", ou alors on va même afficher un lave-linge… noir, pour évoquer ce rush vers la bonne affaire.

Noir... comme le pétrole

Pour ma part, ce noir m’a fait songer à cette réalité sous-jacente, particulièrement bien vulgarisée dans les conférences de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici (concepteur du "bilan carbone"), qui nous fait réaliser à quel point tout notre système économique, chaque objet que nous touchons, est le produit d’une importante composante d’énergie cachée. Et quand on est conscient que la majeure partie de notre énergie (pas juste l’électricité, qui ne représente qu’environ 20 %) provient des hydrocarbures, on peut imaginer tous ces biens détrempés par le pétrole qui a servi à les produire et les acheminer…

Les alternatives existent, encore trop timides et moins visibles, comme le mouvement "Green Friday" qui propose au citoyen une attitude de consommation plus respectueuse.

Ressources (la fédération des entreprises sociales et circulaires) qui porte le "Green Friday" dans notre pays, a réalisé une enquête qui montre que, même si 70 % des gens estiment que le "Black Friday" est synonyme d'excès et de surconsommation, 55 % souhaitent en profiter.

Dilemme récurrent de la fin du monde vs la fin du mois…

Face à cela, l’initiative propose non pas des promotions, mais une sensibilisation à d’autres pratiques, comme l’achat de seconde main, qui remplit également des objectifs de dépenses moindres, tout en respectant davantage la planète.

Et ça, c'est une bonne affaire disponible… toute l'année.

J’assistais mercredi à l’assemblée générale de l’UWE à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Au fil des discours, des témoignages d’entrepreneurs, se dégagent des messages clés, qui indiquent que l’entreprise de demain sera bien différente de celle d’il y a 20 ans… et que la mutation est en cours.

L'impératif le plus central était "innovation". Auparavant, ça semblait cantonné à quelques grandes entreprises disposant de leurs labos de R&D. Désormais, il semble compris que toute entreprise est invitée à innover, même les plus petites (ça peut se faire par l'innovation de business model, un de mes dadas depuis 2010, et le sujet de mon cours à l'UNamur, dans les traces de Yves Pigneur et son Business Model Canvas ).

Des entreprises, comme Tilman, EyeD Pharma, Alpha Innovations, ont témoigné de leurs démarches d’innovation, souvent soutenues par des aides comme celles de la DGO6.

La balance innovation et transition écologique

L'innovation technologique de rupture est exemplifiée par Benoît Deper, fondateur de AeroSpaceLab : son projet de lancer une constellation de nano-satellites, inspiré par son expérience américaine à la NASA en Silicon Valley, l'a propulsé en moins de deux ans (et avec 11 millions levés), comme LA société en Europe capable de jouer sur cet enjeu mondial, au carrefour de l'aérospatial, de la donnée, de l'intelligence artificielle.

Juste derrière l'innovation arrive l'enjeu de la transition écologique et de l'économie circulaire. Trop longtemps, l'environnement était le grand absent de nos calculs économiques.

Plus présent que jamais, entre autres par la voix du président Jacques Crahay, il reçoit l'aval du ministre-président , et le soutien d'acteurs comme la coalition Kaya , et The Shift , et des actions comme le Green Deal .

Là aussi, il s’agit d’un mouvement qui peut toucher chaque entreprise, chaque entrepreneur. Salvatore Ianello, le CEO du chocolatier Galler, m’expliquait comment ils ont repensé fondamentalement ce métier "classique" pour l’orienter sur de telles valeurs fortes, et éminemment dans l’air du temps.

Au final, les conclusions de l’administrateur-délégué Olivier de Wasseige rassemblent et donnent la direction. L’UWE va continuer à équilibrer ces trois piliers : le souci écologique, la rentabilité économique, l’équilibre social.

Avec l'ambition de "donner un nouveau visage à la Wallonie", d'après les mots du ministre-président.