Comment mettre en place un management durable en entreprise ?

Les notions de soutenabilité et de durabilité dépassent désormais le domaine de l’écologie pour s’étendre à l’ensemble de nos modes de vie, et le monde du travail n’est pas en reste. Davantage d’acteurs émettent le souhait de faire du management autrement. Mais alors que des objectifs de développement durables concernant les modes de gouvernances émergent, la question du “comment” demeure, elle, largement inexplorée. L’objectif de la Chaire en pratiques managériales innovantes (CPMI) de l’Ichec est de s’appuyer à la fois sur la recherche scientifique et la pratique pour favoriser la transition des organisations. Et, pour ce faire, la Chaire a adopté une approche inédite à la fois en termes de perspective et d’approche. Un de nos projets de recherche en cours illustre ces spécificités.

Une approche pertinente

Alors que le management est très souvent abordé du point de vue de l’individu (la personne du manager et/ou du managé), ce qui conduit souvent à faire du management responsable une affaire des managers, ou, à l’opposé, dans une perspective stratégique rationnelle, fournissant des tendances et données intéressantes mais sans réel levier, la Chaire a fait le choix d’aborder le management sous l’angle des pratiques. Ainsi, notre projet ambitionne de caractériser les pratiques de management responsable en tant que système soutenant le fonctionnement de l’entreprise à travers les interactions qui l’animent. Ce choix d’unité d’analyse permet à chaque organisation de définir l’approche pertinente au regard de son contexte. Cette manière de faire permet également d’aborder le thème du management responsable de manière actionnable et décloisonnée tout en contextualisant la démarche à chaque organisation.

Des pratiques émergentes

Il existe autant de définitions du management responsable qu’il existe de chercheurs. La Chaire a fait le choix de ne pas enfermer les organisations dans une définition, mais, au contraire, de travailler à partir des trois axes qui font consensus, à savoir :

la performance globale, soit la capacité à faire face aux tensions inhérentes à une performance à la fois environnementale, sociale et économique. Ce sont en d’autres mots les 3 P ( People, Planet and Profit ) ;

l’inclusion des multiples parties prenantes, soit la capacité à faire face aux tensions liées à une gouvernance ouverte à la fois en interne et en externe à l’organisation, de façon directe ou indirecte ;

la multitemporalité, soit la capacité à arbitrer face aux injonctions contradictoires du quotidien entre les résultats à court terme (toujours nécessaires) et leurs conséquences à long terme.

Notre démarche de recherche ne consiste pas à identifier les “bonnes pratiques” en la matière, mais d’abord à étudier et à comprendre les initiatives managériales qui s’inscrivent dans cette finalité de transformation. Ainsi, nous réalisons actuellement des études de cas avec des organisations qui questionnent et cherchent à renouveler leurs pratiques managériales avec, pour ambition, de mettre à disposition du plus grand nombre des savoirs actionnables qui participeront à l’équipement progressif sur le “comment faire ?”.

Un award en management responsable

C’est avec la volonté de visibiliser et de rassembler autour de ces pratiques qui soutiennent un management plus responsable que nous organiserons le 8 décembre prochain la première édition de l’award en management responsable.

Notre premier objectif vise à fédérer des initiatives managériales qui ont en commun la volonté de “gérer autrement”, dans une perspective de durabilité du travail et de justice sociale.

L’initiative viendra également d’alimenter et créer des ponts entre nos trois piliers que sont : l’académique (insertion de contenu pour nos étudiants, espaces d’échanges et de rencontres avec les organisations), la recherche et les partenariats (au travers d’évènements, de tables de discussions et de partages d’expériences).

Cette initiative a rencontré un vif succès. Nous avons reçu de nombreuses candidatures issues à la fois des grands groupes internationaux, mais également de PME-PMI en passant par le secteur associatif et les services publics. Car, qu’on se le dise, les pratiques managériales concernent toutes les organisations… et donc tout un chacun !