Quelles conséquences du plafonnement des prix du pétrole russe ?

Un plafonnement du prix du pétrole russe a été fixé à 60 dollars le baril vendredi dernier, pour le pétrole transporté par voie maritime. L’Europe et les sept plus grandes économies du monde vont donc interdire aux assureurs et aux transporteurs d'assurer ou d'affréter un tanker si le pétrole transporté dépasse le plafond des 60 dollars.