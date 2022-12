Entre fanatisme et allégeance : ces points communs entre le football et... la politique

Les électeurs se retrouvent de plus en plus dans l’un de ces deux camps, une équipe "rouge" et une équipe "bleue", "eux" contre "nous", chacune avec une faction de membres purs et durs, inlassablement dévoués à leur équipe et à ses dirigeants.

On se souvient avec émotion de la foule de partisans de Donald Trump prenant d’assaut le Capitole américain, convaincus que l’élection avait été manipulée.

Victoire et défaite

Cet épisode rappelle étrangement ces fins de match où les supporters de l’équipe gagnante célèbrent avec clameur leur victoire et ceux de l’équipe perdante se révoltent contre la défaite, souvent avec un résultat similaire : incivilités, troubles à l’ordre public, violence physique, dégâts matériels, voitures incendiées, bâtiments endommagés, etc.

La recherche en communication sportive observe des parallèles entre identité politique et fandom sportif. Dans le sport, le fandom est facilement observable. Certains fans apprécient les matchs en portant simplement le maillot de leur équipe tandis que d'autres soutiennent ardemment et réagissent avec fracas à chaque phase de jeu, en étant vêtus de tenues élaborées et extravagantes.

Cependant, le fandom peut aller au-delà des tenues pour devenir une composante essentielle de l'identité.

"Identification d’équipe"

Cette connexion, "l’identification d’équipe", est un concept qui transcende le simple soutien à une équipe et se caractérise par un attachement émotionnel profond par lequel les fans se sentent psychologiquement connectés à leur équipe préférée.

Ces fans sont plus susceptibles d’exprimer leur amour pour leur équipe sur les réseaux sociaux, d’assister à des événements et de consommer davantage de médias liés à leur équipe. Ils sont prêts à acheter des produits dérivés même s’ils n’aiment pas les produits en eux-mêmes.

Pour le fan, il s’agit de faire preuve d’allégeance en se liant à l’équipe par l’utilisation d’un langage et d’un code vestimentaire commun. Bien qu’être fan et appartenir à un groupe peut être bénéfique pour le bien-être de quelqu’un, il existe un côté sombre à ce genre de fandom car les victoires et les défaites deviennent personnelles.

Pour ces fans, une défaite n’est pas simplement décevante, elle devient une menace pour leur identité et provoque un malaise psychologique conduisant au stress, à la dépression et à une plus grande volonté d’affronter les autres.

Dynamique similaire

On retrouve une dynamique similaire dans l'identification et la participation politique. Certains électeurs votent simplement pour leur parti préféré tandis que d'autres, fortement investis dans le parti et ses candidats, dévorent les médias et affichent fréquemment leur soutien en public et sur les réseaux sociaux. On parle alors de fandom politique.

De la même manière qu’un supporter qui réagirait après une défaite, ces fans politiques sont plus susceptibles de développer de fausses croyances et des comportements dangereux après une élection perdue.

Après avoir perdu un match important, un footballeur vedette peut soit féliciter l’équipe adverse et admettre qu’il a été dominé, soit il peut blâmer les arbitres et accuser l’autre équipe de tricherie sans fournir de preuves. La première réaction peut tempérer les émotions des fans inconditionnels alors que la seconde continuera d’exacerber leurs sentiments négatifs.

Influence du "fandom" politique

De nombreux dirigeants politiques actuels ont des fans dévoués et leurs paroles influencent fortement les actes et les émotions de leurs partisans. C'est pourquoi il est primordial que les politiques commencent à tenir compte de l'influence du fandom politique dans leur communication et leurs postures.

Il est dès lors préférable de concéder une défaite électorale en la jouant fair-play après le coup de sifflet final plutôt que de s'engager dans une rhétorique qui divise et attise les conflits. La balle est dans le camp des hommes et des femmes politiques. Car la politique n'est pas un jeu.