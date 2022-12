Le recours au détective privé de plus en plus fréquent dans le monde du travail

Un arrêt récent de la Cour du travail de Liège (*) fait le point sur l’intervention du détective privé. Les faits peuvent être résumés comme suit : Monsieur Y travaille dans une grande surface commerciale comme vendeur, notamment de téléviseurs. Candidat (non élu) aux élections sociales en 2016 et en 2020, il est protégé contre le licenciement au moment des faits qui lui sont reprochés.

Suite à une enquête interne et à des auditions menées par un détective privé "maison", l’employeur décide de solliciter l’autorisation de licencier Monsieur Y pour motif grave. Il lui est reproché d’avoir violé plusieurs procédures internes dans le but de s’approprier de manière frauduleuse une télévision à un prix extrêmement bas et d’avoir tenté de dissimuler ses actions et menti.

Mode de preuve autorisé

La Cour du travail commence par rappeler que, d’une façon générale, les faits de vol ou de fraude sont considérés comme des fautes graves, quel que soit le montant du préjudice. La longue ancienneté (ici, plus de vingt ans) et la carrière exemplaire de Monsieur Y ne sont donc pas relevants pour la Cour compte tenu de la nature des faits. Concernant la preuve du motif grave, elle est bien sûr toujours à charge de l’employeur et elle est libre, ce qui signifie qu’elle peut être rapportée par toute voie de droit.

À cet égard, il est, de manière générale, admis que le recours à un détective privé constitue un mode de preuve autorisé, parmi bien d’autres, pour autant bien sûr qu’il réponde à certaines conditions : le rapport doit être rédigé par une personne qui a obtenu l’autorisation d’exercer la profession de détective privé ; son intervention ne peut pas se faire en violation du droit à la vie privée ; il doit signer une convention avec son client, etc. Dans le cas qui nous occupe, le détective privé désigné avait reçu comme mission d’enquêter sur une modification de prix par un certain Monsieur G (dont on apprendra par la suite que l’identifiant avait été usurpé par notre Monsieur Y) sur un téléviseur. Pour la Cour, rien ne permet d’affirmer que les preuves recueillies par ce détective privé seraient peu fiables ou contraires à un procès équitable dès lors que : le détective a décliné sa fonction avant les auditions ; les personnes auditionnées ont été informées du but de leur audition et du fait qu’elles pouvaient être assistées par un délégué syndical ; Monsieur Y a été entendu à deux reprises ; l’audition ne portait pas sur des éléments de sa vie privée et aucun devoir affectant sa vie privée n’a été réalisé, etc. La Cour en conclut donc qu’il ne faut pas écarter les auditions.

Visé par le RGPD

De manière à ne pas compromettre la production en justice du rapport du détective privé, on ajoutera, même si la Cour ne s’est pas trop attardée sur ce point, que celui-ci est visé par le règlement général sur la protection des données (RGPD). On considère généralement que le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des activités du détective privé est licite, parce qu’il est nécessaire à l’exécution du contrat de travail et à la préservation des intérêts légitimes de l’employeur.

Bien sûr, les moyens mis en œuvre par le détective privé doivent pour cela respecter le cadre légal : observations dans des espaces publics, pendant les heures de travail, avec des photos prises à distance, sur une période de temps limitée, etc. Enfin, l’employeur n’oubliera pas de respecter le principe de transparence à l’égard du travailleur, en lui communiquant dans un délai raisonnable le rapport du détective privé, en l’informant du traitement de ses données à caractère personnel (comme son nom, son adresse privée, sa plaque d’immatriculation, etc.) et en lui rappelant ses droits par rapport à ses données (droit d’accès, droit de rectification, etc.).

Pour conclure, après avoir examiné et validé la régularité de la procédure interne, la Cour s’est penchée sur la faute grave reprochée. La charge vis-à-vis de Monsieur Y est très lourde. Elle relève qu’il a reconnu ne pas avoir respecté plusieurs règles de procédure pendant ses auditions et que l’élément intentionnel est rapporté, que c’est bien frauduleusement qu’il a acquis le téléviseur à si bas prix. Pour la Cour, même le vendeur le plus novice ne pouvait pas ignorer qu’il existe des balises pour éviter qu’un vendeur n’achète lui-même un article d’une telle valeur. L’employeur est autorisé à licencier Monsieur Y pour faute grave.

(*) Arrêt de la Cour du Travail de Liège, division Neufchâteau, 25 mai 2022, J.T.T., 2022, p. 341 et suiv.