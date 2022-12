Un besoin urgent de transparence pour tous les fonds : "Au moins 8 milliards d’euros labellisés investissement durable vont aux industries polluantes"

Il y a quelques semaines, un coup important a été porté à la crédibilité du secteur de l’investissement. La plateforme d’enquête journalistique Investico et Follow the Money ont publié le 29 novembre leur Great Green Investment Investigation, une enquête à grande échelle dont il ressort que près de la moitié des fonds européens "vert foncé", c’est-à-dire les fonds qui se conforment à l’article 9, continuent tranquillement à investir dans le charbon, le gaz ou le transport aérien. Au moins 8 milliards d’euros labellisés "investissement durable" sont ainsi déversés sur des industries polluantes.

La question qui se pose est : comment cela est-il donc possible ? Un argument souvent invoqué est que la réglementation SFDR (pour Sustainable Finance Disclosure Regulation) n’est pas claire et laisse une place à l’interprétation. Ne tournons pas autour du pot : selon nous, la réglementation est parfaitement limpide sur le fait que les investissements dans le secteur fossile n’ont rien à faire dans des fonds classés article 9. Et même si la législation n’était pas absolument claire, on n’en attendrait pas moins du secteur financier qu’il respecte non seulement la lettre, mais aussi l’esprit de la loi.

Le pavé jeté dans la mare par cette enquête est donc salutaire. En tant qu’investisseur ou investisseuse, vous devez pouvoir compter sur la fiabilité des informations qui vous sont fournies, de sorte que vous puissiez, sur base de ces informations, prendre une décision éclairée. C’est seulement à cette condition que le règlement SFDR a une chance d’atteindre son objectif, à savoir diriger davantage de capitaux vers des initiatives durables et lutter contre le greenwashing.

8 milliards d’euros, cela fait beaucoup d’argent. Pourtant, ce n’est qu’une toute petite partie du marché. L’immense majorité des investissements continuent à être placés dans des fonds qui n’ont pas la moindre ambition en matière de durabilité. Appelons-les par facilité des "fonds sales".

Et c’est là qu’il y a une faille dans le système : car pourquoi faut-il une législation et une réglementation pour établir dans quelle mesure un fonds est durable, alors que seules des mesures et contraintes légales limitées sont prévues pour informer les investisseurs et investisseuses sur les milliers de fonds qui causent des dommages aux êtres humains, à la terre et à l’environnement ? Il va de soi que les produits verts ne doivent pas être vendus trompeusement, mais il est encore plus important de faire savoir que les produits d’investissements "ordinaires" contribuent généralement de façon très efficace à la destruction de l’humanité. De la même manière que des avertissements sont apposés sur les paquets de cigarettes et des nutri-scores sur les emballages des aliments pour aider les consommateurs à faire des choix sains, nous devrions pouvoir voir les deux faces de la médaille de nos investissements.

Cette faille du système est plutôt facile à corriger. Pas par une législation. Le secteur financier en compte déjà bien assez. Mais en modifiant la portée de la législation existante, pour obliger tous les fonds à rendre public leur effet : qu’il soit positif ou négatif. Alors seulement, les règles du jeu seront équitables et transparentes. Obliger les fonds sales à être plus transparents sur les dommages qu’ils causent, c’est comme déplacer des pierres dans une rivière : cela permet de modifier le trajet des flux de capitaux, de manière à accélérer la transition vers un monde durable.

Car la manière dont nous investissons aujourd’hui détermine à quoi ressemblera l’avenir. Donner, en un coup d’œil, un aperçu des effets positifs et négatifs, cela permet de faire beaucoup plus facilement les bons choix d’investissement.