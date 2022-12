Que puis-je faire face à un créancier menaçant?

En 2020, une crise sanitaire aussi violente qu’inattendue s’abat sur le monde et sur son activité. Les contacts humains sont proscrits et Paulo est forcé de mettre son activité en suspens. Ses liquidités fondent. Tant bien que mal, il parvient à garder la tête hors de l’eau, mais pour combien de temps ?

Soulagement ! après quelques approximations politiques, l’épidémie est finalement mieux maitrisée et Paulo peut relancer son activité. Les habituées repoussent enfin la porte de son restaurant, ce qui ne manque pas de donner le sourire à son propriétaire.

Une joie qui sera néanmoins de courte durée puisque le 24 février 2022, un dirigeant glacial décide de violer la souveraineté du pays voisin, en traversant la frontière avec ses chars et armées. Impuissant, Paulo regarde le journal télévisé. Cette guerre lui semble être d’un autre temps mais qu’importe, il ne peut rien faire et heureusement, son restaurant est ouvert.

Paulo ne se rend évidemment pas compte des conséquences indirectes de cette guerre, qui se montrent rapidement dramatiques: inflation galopante, augmentation du prix des matières premières, indexation du loyer, augmentation drastique des coûts du gaz et de l’électricité, baisse du pouvoir d’achat de ses clients…

"J’ai sérieusement envisagé le dépôt de bilan"

En fin de mois, Paulo fait ses comptes et doit se rendre à l’évidence. Il ne pourra pas payer tous ses créanciers à temps. Il doit faire des choix et fait notamment celui du facteur humain. Le restaurateur paye ses deux employés, le bailleur et les fournisseurs de matières premières avec lesquels il entretien un contact privilégié. Par contre, son fournisseur de gaz et d’électricité reste sur le carreau. Ce dernier ne réagit pas tout de suite mais Paulo le sait, il finira par s’en rendre compte.

Entre-temps, le restaurateur prend des décisions contre son gré : il simplifie sa carte, il réduit ses coûts fixes et il augmente ses prix. Ces démarches impactent positivement son activité mais ne lui permettent pas de payer ses anciennes factures d’énergies. Son fournisseur lui enverra des rappels coûteux et il recevra des mises en demeure d’huissiers, qui le menacent d’introduire une procédure judiciaire. La dette augmente et Paulo prend peur. Il envisage le dépôt de bilan.

"La proposition d’apurement de mon créancier était insoutenable pour le maintien de mon activité"

Il se décide finalement à prendre contact avec son fournisseur, mais le gestionnaire de son dossier est clair : "Nous pouvons accepter un paiement de l’arriéré en maximum 6 mensualités". Ce dernier menace par ailleurs de couper les accès au gaz et à l’électricité. Paulo tente de lui expliquer que cette proposition est intenable car outre l’arriéré, il doit payer d’autres fournisseurs et les nouvelles factures d’énergie. Il souhaiterait disposer d’un plan d’apurement plus long. Le gestionnaire refuse et la marge de manœuvre est nulle.

Finalement, après en avoir discuté avec sa fédération, Paulo décide de solliciter la désignation d’un médiateur d’entreprise, sachant notamment qu’il bénéficiera d’une aide de la Région bruxelloise, pour la prise en charge de ses honoraires.

Le médiateur d’entreprise, dont le nom a été suggéré par Paulo, est finalement désigné par le Tribunal endéans les 2 jours. Une réunion entre le médiateur et le restaurateur est rapidement fixée. Les intervenants profiteront de cette entrevue pour faire un point sur la situation financière du restaurant, et préparer un plan financier.

"Le médiateur d’entreprise a réussi à convaincre mon créancier qu’une faillite ne profiterait à personne"

Suite à cette réunion, le médiateur d’entreprise recevra un mandat pour négocier avec le fournisseur d’énergie, et décrochera un rendez-vous avec un responsable. Grâce à sa légitimité, son objectivité, et un dossier bien préparé, il parviendra à convaincre le créancier de revoir sa position. Il rappellera qu’une cessation d’activité n’était souhaitable pour personne. Finalement, les parties parviendront à s’accorder sur un plan d’apurement raisonnable et surtout tenable pour le restaurateur, qui pourra donc poursuivre son activité, beaucoup plus sereinement.

Le cas qui précède est fictif, mais réaliste. Il a pour objectif de mettre en avant l’intérêt du recours au médiateur d’entreprise, qui peut également avoir une mission beaucoup plus large et complexe que celle reprise ci-avant. La désignation du médiateur d’entreprise est strictement confidentielle, c’est-à-dire qu’elle se fait sans publicité et "sans bruit", ce qui permet généralement de rassurer les entrepreneurs.

Les indépendants et les entreprises en difficulté disposent d’un arsenal de mécanismes juridiques, trop souvent méconnus, pour les aider à traverser des périodes compliquées. À chaque difficulté, sa solution pragmatique, à condition que les problèmes soient identifiés à temps et que des actions soient prises rapidement.