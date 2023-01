Un plafond du prix du gaz six fois supérieur à son prix d’avant crise... C'est tout sauf un contrôle des prix

Lire aussi: Un fournisseur va de nouveau proposer des contrats fixes pour l’électricité et le gaz à partir de janvier 2023

Comment en est-on arrivé là ?

L’objectif de la Commission est-il de plafonner le prix du gaz ou limiter sa volatilité ? Elle part de ses observations au plus fort des pics du prix du gaz : demande accrue pour remplir les réserves pour l’hiver, réduction des livraisons par gazoducs, manipulation et spéculations russes et, en fait, un mécanisme de formation des prix du gaz qui n’a pas anticipé une telle accumulation, sans parler de la peur panique de manquer de gaz. Entre 2010 et 2020, les prix du gaz n’ont varié que de 5 à 35 EUR/MWh. En août 2022, on a atteint 350 EUR/MWh. Pour la Commission, tous les facteurs qui ont présidé aux prix de cet été 2022 sont partis pour durer à l’aune de l’hiver prochain. C’est le marché TTF où se négocient les prix du gaz naturel pour le nord-ouest de l’Europe qui est le plus représentatif. C’est ce marché qui traitait le gaz russe et 80 % du gaz pour l’Union européenne. Il était un bon indicateur des “vrais” prix du gaz jusqu’en avril 2022, quand ses prix ont divergé. En cause, d’après la Commission : des goulots sur l’infrastructure d’accueil des méthaniers et des gazoducs qui ne sont pas représentatifs du déséquilibre entre offre et demande.

Les coupe-circuits qui devraient fonctionner, dit la Commission, ne sont que des outils court -terme. Ils n’empêchent pas ensuite les prix de poursuivre leur route vers des sommets. S’il doit y avoir un mécanisme qui limite les prix excessifs, il ne peut amener non plus l’Union Européenne à augmenter sa consommation alors qu’une autre régulation vise à sa diminution En imposant un plafond sur le prix du gaz sur le marché TTF, la Commission veut avant tout envoyer un message au reste du monde que l’Europe n’est plus prête à accepter un mécanisme de formation des prix enrayé mais seulement des prix qui résultent d’un équilibre entre offre et demande.

Comment cela fonctionnera-t-il ?

Le mécanisme est toutefois complexe : si le prix dépasse le plafond de 180 EUR/MWh et qu’il est 35 EUR/MWh plus élevé que la moyenne des prix sur les marchés mondiaux du GNL, les opérateurs sur le marché TTF ne peuvent plus accepter des transactions au-delà de ce plafond majoré. L’ACER (Agence de coopération des régulateurs de l’énergie) qui regroupe les régulateurs énergie des États membres publiera la valeur de ce plafond tant qu’il le faudra. Le plafonnement, une fois enclenché, reste actif 20 jours durant et si, durant cette période, le prix descend en dessous de 145 EUR/MWh, le plafond dynamique restera alors calé à 180 (145+35) EUR/MWh. Le cumul des deux conditions qui fait grincer car, si les 35 EUR/MWh de différentiel ne sont pas atteints, le prix du gaz peut monter sans limite mais c’est le monde entier qui est impacté (maigre consolation).

La proposition de plafonnement du prix du gaz par la Commission européenne n’a pas convaincu. Mais aurait-elle pu ?

La Commission a proposé le différentiel de 35 EUR/MWh car c’est selon elle le surcoût dû aux goulots d’étranglement pour accueillir le gaz liquéfié GNL et le transporter depuis les terminaux GNL (sans préciser le fautif majeur : l’Allemagne). Le benchmark du prix du gaz sera les prix mondiaux du GNL, car il se négocie sans contrainte de lieu de livraison au contraire d’un gazoduc. Des agences sélectionnées à l’avance seront chargées de faire rapport sur les prix. Quoiqu’inférieur à la première proposition, le seuil de 180 EUR/MWh reste relativement élevé. La Commission le justifie par sa volonté de ne corriger qu’un dysfonctionnement manifeste du marché. Ce n’est pas un contrôle des prix, qu’on se le dise. La Commission souhaite aussi que les marchés dérivés, pour se couvrir contre les variations des prix à terme, continuent de fonctionner. Le plafonnement ne doit pas être un prétexte à ne plus couvrir ses risques.

La Commission s’offre la possibilité de suspendre le mécanisme qui, si elle n’intervient pas, s’active et se désactive automatiquement. L’ACER devra avertir via son site web que les conditions d’activation du mécanisme sont rencontrées. Si la consommation de gaz augmente de 15 % sur un mois ou de 10 % sur deux mois comparés à la même période un an auparavant, le mécanisme peut être suspendu. Et donc si des tensions sur l’approvisionnement se font sentir, le mécanisme pourra aussi être suspendu. La Commission sera attentive aux tentatives de ne plus mettre sur le marché des quantités de gaz en attendant que le mécanisme de plafonnement soit désactivé. Ce n’est donc pas demain la veille que le gaz naturel se substituera au charbon, pourtant nettement plus émetteur de CO2, pour la production d’électricité ! De même, si les marchés dérivés sont perturbés par ce mécanisme, il sera aussi suspendu. Ce mécanisme quand il est activé peut tout de même engendrer des pertes substantielles pour les acteurs sur les marchés dérivés, notamment au niveau des appels de marge.

La Commission veut aller vite mais cela lui fait peur : elle demande à l’ESMA (le régulateur des marchés financiers) et à l’ACER d’analyser les conséquences d’une telle rapidité de mise sur le marché. Leur rapport doit arriver pour le 1er mars 2023 avec un rapport préliminaire pour le 23 janvier, soit 7 jours avant l’entrée en vigueur de ce mécanisme.

"Si on fait ce qu'il faut, on peut sortir de la crise en moins de cinq ans... Mais le gaz restera cher"

L’Allemagne aura donc accepté cette régulation de limitation “dynamique” des prix mais elle a joué le temps pour elle : les goulots d’étranglement sont en passe d’être résorbés – grâce à la construction, en un temps record, de plusieurs terminaux méthaniers flottants dans la Baltique – de sorte que les 35 EUR/MWh de différentiel ne devraient jamais être rencontrés.

-> Pour en savoir plus : Proposal for a COUNCIL REGULATION Establishing a market correction mechanism to protect citizens and the economy against excessively high prices, Brussels, 19 December 2022.