Baisse de l’inflation en 2023: le cadeau de Noël des investisseurs ?

Voyons tout d’abord les prix de l’alimentation. La tragique invasion de l’Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine a fait grimper en flèche les prix du blé et des céréales pendant la majeure partie de 2022. La hausse de 15,7 % en glissement annuel enregistrée en novembre est démoralisante. Mais regardons vers l’avenir : les prix des matières premières agricoles baissent. Le cours du blé américain en USD a chuté de près de moitié depuis le pic atteint en mars. L’indice FAO des prix des produits alimentaires, en baisse pendant huit mois consécutifs, se maintient à -15,0 % par rapport au pic de mars, lorsqu’il s’établissait à 34,0 % en glissement annuel. Il s’est depuis replié à 0,3 % seulement. La situation est sur le point de s’améliorer. Les coûts des intrants des produits alimentaires finis sont en baisse.

Hausse record du prix des courses: quels produits ont le plus augmenté ?

Quid de l’énergie ? Le 2 décembre, j’ai analysé l’atténuation des pressions sur les chaînes d’approvisionnement, en ce compris dans le domaine de l’énergie. Les craintes relatives au stock hivernal de gaz en Europe s’avèrent infondées. Même après les prélèvements effectués en décembre, les stocks étaient encore remplis à 84 % à l’échelle du continent au 20 décembre, dépassant ainsi l’objectif de 80 % fixé par l’UE. La dissipation des craintes fait baisser les prix du pétrole, du gaz et de l’essence, ce qui explique en grande partie la baisse de l’inflation dans la zone euro, passée de 10,6 % en glissement annuel en octobre à 10,1 % en novembre, l’inflation belge reculant quant à elle de 13,1 % à 10,5 %. Cette baisse est intervenue avant même l’adoption du nouveau plan de plafonnement des prix du gaz de l’UE, qui risque d’ailleurs davantage de provoquer des pénuries et une hausse des prix prolongée que de résoudre ces problèmes. Heureusement, le plafond fixé semble suffisamment élevé et comporte assez de lacunes pour ouvrir la voie à de nouvelles améliorations induites par les marchés.

La hausse du prix des logements en Belgique a ralenti depuis la mi-2021, une évolution également observée dans toute la zone euro et aux États-Unis. Leur prix tend à devancer celui des loyers. Ainsi, les données de la société immobilière américaine Zillow montrent déjà un net ralentissement de la hausse des loyers.

Au dire des commentateurs pessimistes, un marché du travail en tension augure une hausse des salaires, donc des prix. Mais comme l’a démontré Milton Friedman, lauréat du Prix Nobel d’économie, les salaires suivent toujours les prix, et non l’inverse. Et dans les pays où elle n’est pas indexée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) réel, la croissance des salaires se modère. Il en va de même pour l’emploi : la croissance moyenne de l’emploi aux États-Unis entre mai et novembre a été 65,5 % supérieure à celle des six mois précédant cette période.

Salaires : “Un saut d’index serait extrêmement douloureux. Une réaction collective s’impose”

D’après vous, la hausse spectaculaire de la masse monétaire a-t-elle attisé l’inflation ? La croissance de la M2 mondiale (qui mesure la quantité de monnaie en circulation, les dépôts sur livrets et les fonds monétaires) a atteint un pic de 23 % en glissement annuel à la fin 2020 et s’établit désormais à 4,4 %. L’agrégat M3 de la zone euro n’a progressé que de 4,9 % en octobre. La croissance de la M4 américaine (la mesure la plus large) a atteint 30,8 % en juin 2020. Et aujourd’hui ? 0,1 %, soit un niveau quasiment inchangé ! Mais ne remerciez pas les banques centrales. Comme je l’ai expliqué le 2 décembre, la croissance mondiale des prêts s’est accélérée toute l’année, malgré les hausses rapides des taux courts.

Bon nombre de ces baisses de coûts des intrants constituent des indicateurs prospectifs qui ne sont pas encore reflétés dans l’IPC ou les magasins. L’inflation actuelle peut être comparée à un serpent qui vient de dévorer un énorme rongeur, faisant apparaître une grosseur au milieu de l’animal. Le processus de digestion est en cours, et, une fois achevé, il apportera un immense soulagement aux actions de la zone euro et mondiales.