Nouvel ordre mondial, rôle des gouvernements et progrès technologiques explosifs: 2023 s’annonce plein de surprises

Un nouvel ordre mondial

L’invasion de l’Ukraine par la Russie nous a mis face à la réalité : la paix que nous avons connue en Europe Occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale était plus fragile que ce que nous pensions. Pouvions-nous l’anticiper ? La Russie a perdu la guerre froide mais n’a pas pour autant adopté les idées libérales démocratiques de son vainqueur, nous expliquent Ivan Krastev et Stephen Holmes dans leur livre “The Light That Failed”. En fin de compte, le conflit actuel était peut-être inévitable et pousse aujourd’hui les autres grandes puissances à prendre position. Résultat : le paysage géopolitique s’en trouve remodelé.

https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/2022/09/12/et-si-la-chine-envahissait-taiwan-cest-toute-leconomie-mondiale-qui-peut-seffondrer-FB76HLSIM5BD3IFGYSF3W74JHM/

Dans son livre fascinant “World Order”, Henri Kissinger, véritable poids lourd de la politique américaine, nous emmène en voyage à travers les relations géopolitiques depuis la Paix de Westphalie en 1648. Les ingrédients de cet ordre mondial – où les grandes puissances s’équilibrent mutuellement, avec une légitimité nationale – subissent la pression de l’évolution technologique, des États-Unis qui se cherchent et de l’émergence de puissances comme la Chine. Car si la Chine brise un jour l’hégémonie des États-Unis, cela ne se fera pas probablement pas sans coup férir, comme ce fut le cas lorsque les Américains ont vaincu les Britanniques. C’est ce que nous apprend le livre “Safe Passage” de Kori Shake.

En réalité, nous ne connaissons pas suffisamment le pays (encore) le plus peuplé au monde. L’État est puissant, mais pas exempt d’excès et de corruption. Les jeunes Chinoises quittent massivement les campagnes à la recherche d’opportunités économiques dans l’usine du monde. Mais dans un pays aussi peuplé, la petite histoire – celle des citoyens – nous permet de comprendre que nous ne sommes finalement pas si différents. Et malgré la réussite économique de la Chine, les pays asiatiques ayant copié les recettes de la politique japonaise – avec la micro agriculture comme base de l’approvisionnement alimentaire, la production axée sur les exportations et l’innovation financière fonctionnelle limitée – sont aujourd’hui mieux lotis.

Taïwan-Chine, à l’aube d'un conflit majeur: pourquoi Xi Jinping pourrait passer à l'acte avant 2030

Les bruits de bottes iront-ils crescendo dans un futur proche ? La guerre froide – comparable à la situation actuelle – n’a heureusement jamais dégelé complètement. Le génie américain de l’économie, Thomas Schelling, a fourni aux parties un lexique commun qui s’est révélé être un trésor, tout comme la patience des présidents Kennedy et (aussi) Khrouchtchev, décrite de manière inquiétante dans “Five Minutes to Midnight”.

Mais que se passera-t-il si les choses tournent mal ? Dans “2034 : A Novel of the Next World War”, quelques vétérans spéculent sur une nouvelle guerre mondiale. À consulter également : “The 2020 Commission Report on the North Korean Nuclear Attacks Against the United States”, un regard dans le rétroviseur sur une guerre nucléaire hypothétique entre les États-Unis et… la Corée du Nord, inspiré des messages échangés sur Twitter entre le président Trump et le “rocket man” Kim Jon-un.

État providence

En marge de l’intensification des tensions géopolitiques, la pandémie de Covid-19 fait toujours rage et les problèmes climatiques se font de plus en plus menaçants. Peut-on confier la résolution de ces questions au fonctionnement des marchés libres ? Il semble très probable que les pouvoirs publics, en particulier dans les pays développés, seront appelés dans un avenir proche à jouer un rôle économique plus actif.

Le couple Duflo et Bannerjee, lauréat du Prix Nobel, a passé au crible une liste d’anciennes recettes politiques. Leurs conclusions : la baisse des charges pour les plus hauts revenus ne génère plus de croissance économique. Le commerce international a ses gagnants et ses perdants. Et non, les aides sociales n’incitent pas les gens à travailler moins. Une plus grande implication des pouvoirs publics peut sembler moins efficace que celle des marchés, mais pas si un grand groupe de personnes est menacé d’exclusion. Pour Marianna Muzucatto, les investissements publics – indispensables – permettent d’investir dans la recherche fondamentale, nécessaire à la transition climatique. La doctrine choc de Naomi Klein plaide pour que les pouvoirs publics compensent les externalités négatives des forces du marché libre.

La longue carrière d’Alan Greenspan nous a au moins appris une chose : dans sa biographie “The Man Who Knew”, on découvre qu’il existe une différence entre savoir ce qu’il faut faire et disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour mener à bien une politique efficace. À moins bien sûr qu’un pays s’éloigne trop du “Narrow Corridor” de Darron Acemoglu (cf. une critique précédente). Dans ce cas, il risque de devenir la proie d’un pouvoir autocratique.

En outre, les entrepreneurs individuels continuent à jouer un rôle très important. Avec près de 900 000 indépendants, cette catégorie de travailleurs bat aujourd’hui un record. Ils feraient bien de s’inspirer du fondateur de Nike, Phil Knight, ou de “the banana man” Sam Zemurray qui, parti de rien, s’est adjugé une partie du marché de la banane.

Accélération technologique

Vient enfin la technologie, qui imprime des changements de plus en plus rapides sur nos vies. Matthew Ball sait qu’il faudra encore du temps avant que nous vivions tous dans le (ou les ?) “métavers”. Mais qu’est-ce qui suivra encore plus rapidement ? La reconnaissance et la génération d’images a évolué à la vitesse de l’éclair depuis que Janelle Shane, dans “You Look Like A Thing and I Love You” s’est moquée de la première génération de modèles de “machine learning”, jugés trop dépendants de leurs cadres d’entraînement et qui se comprenaient mieux entre eux que leurs utilisateurs humains.

Ces derniers mois, GPT-3, dall-e et de nombreuses autres applications ont intéressé le grand public. Leur impact sur notre vie quotidienne sera énorme. Aujourd’hui, tout amateur enthousiaste peut écrire un livre en un week-end à l’aide de Chat-GPT, générer des images “text-to-image-ai go-pro” de champs de bataille historiques et, s’il le souhaite, chatter avec son “moi” plus jeune. À la question de savoir comment la technologie évoluera vient s’ajouter celle de son impact sur nous, les humains.

Pour ceux qui souhaitent voir plus loin, la science-fiction est une option. Ce genre littéraire nous a donné “Snow Crash” de Neil Stephenson, trente ans avant que Zuckerberg ne décide (par nécessité) de changer le nom de Facebook. La trilogie fantastique de Liu Cixin – qui commence par le sinistre “The Three Body Problem”, mérite également une mention. Dans le tissu subtilement tissé de la vision futuriste de Liu, les nanotechnologies, les combinaisons haptiques et des scientifiques courageux jouent le rôle principal. Mais en fin de compte, la question se pose de savoir si l’humanité deviendra trop grande pour notre planète*. Un livre hautement recommandé.

Un nouveau monde, donc, regorgeant de défis pour nos gouvernants, dans le contexte d’une technologie évoluant de plus en plus vite. Un monde où pratiquement chaque problème aura une dimension économique. Soyez assurés que vous pourrez compter sur nous en cette nouvelle année pour partager nos analyses les plus décalées, nos points de vue les plus pointus et nos meilleures estimations pour l’avenir.