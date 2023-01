Discrimination des citoyens belges pour l’aide énergétique des ménages

Les citoyens qui ne peuvent que se chauffer à l’électricité, ils sont un peu plus de 200 000 en Belgique, ne reçoivent donc que les 61 euros par mois pour les 5 mois en question…

Une action a été entamée auprès de la Cour Constitutionnelle et, le 14 novembre dernier, le Conseil d’État a confirmé qu’il existait bien un problème de discrimination pour les citoyens dépendant à 100 % de l’énergie électrique.

Un point de vue gouvernemental différent

Le gouvernement, par la voix de la ministre de l’Énergie, madame Tinne Van der Straeten, a réfuté cette objection du Conseil d’État en disant que l’aide est basée sur un profil de consommation moyenne et qu’il serait trop compliqué d’appliquer cette aide pour les citoyens se chauffant à l’électricité.

Or un ménage qui se chauffe à l’électricité consomme environ 20 000 kWh par an, avec l’électricité coûtant 3 fois plus cher comparé à un ménage qui se chauffe au gaz avec une consommation de 17 000 kWh par an et qui consommera 3 500 kWh d’électricité.

Le premier ménage recevra une aide de 61 euros par mois pour les 5 mois en question, alors que le second ménage, utilisant le gaz, recevra un total de 196 euros par mois pour les 5 mois.