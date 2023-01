Pour citer quelques exemples, d'après le professeur de marketing Claude Boffa interrogé par le magazine de la distribution Gondola, les Flamands préfèrent le saucisson sous la forme d’un salami finement tranché. Les Wallons sont plutôt en faveur du saucisson sec à couper gros. Au nord, on aime la gelée pour mettre sur sa tartine le matin. Au sud, on préfère la confiture avec des morceaux de fruits. Si vous prenez le café, au sud du pays, le Belge préfère le café corsé, alors qu’au nord on y ajoute du lait. Pour le vin, les Wallons sont majoritairement français, les flamands plus vins du nouveau monde.

Voilà pourquoi les entreprises qui pratiquent le global marketing rencontrent parfois de grandes difficultés à imposer un produit.

A noter qu'il existe bien sûr des produits qui sont plébiscités à la fois par les Wallons et les Flamands ! Comme le Nutella ou la Jupiler.