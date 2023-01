Pour la Belgique, très dépendante de ses voisins européens en raison de sa taille et de la demande mondiale, c’est plutôt une bonne nouvelle.

La récession n'est pas forcément une finalité. Les économistes de Goldman Sachs pensent même qu’il n’y aura plus de recul du Produit Intérieur Brut cette année.

La situation, hors une inflation plus élevée que chez nos voisins, est similaire en Belgique. Même si les économistes de la BNB et de l’IRES, l’Institut de conjoncture de l’UCL, ne sont pas tout-à-fait d’accord... Nous aurons probablement une contraction du PIB ce trimestre, et donc une récession, mais la croissance belge s’établirait entre 0,2 et 0,6%.

En pratique, le facteur qui pourrait bouleverser ce scénario, c’est l’évolution du prix de l’énergie.