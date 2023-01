Transmission d’une œuvre d’art : donner… mais pas tout de suite

Soucieux également d’éviter de trop lourds frais de succession à ses enfants dans le futur, il décide de leur donner ce tableau ainsi que d’autres œuvres d’art acquises au cours des dernières années qu’il partage entre eux tout en souhaitant continuer à profiter de ce patrimoine jusqu’à son dernier souffle. Un repas de famille bien arrosé suffira sans doute pour départager les lots mais ne réglera pas le sort fiscal de cette donation.

1. Une donation manuelle ?

La donation manuelle qui permet d’éviter de payer un quelconque droit d’enregistrement ou de succession si le donateur décède plus de trois ans après la donation en Région flamande ou bruxelloise, ou plus de cinq ans en Région wallonne, nécessite impérativement que les œuvres quittent le domicile de M. Dupont. Si ce n’est pas le cas, une assurance pourra être prise afin de couvrir le risque de décès inopiné dans le délai de trois ou cinq ans et les frais de succession qui s’ensuivraient.

Mais si les œuvres restent chez M. Dupont, inutile de coller des gommettes de couleur sous les tableaux et tapisseries avec un clin d’œil entendu des futurs héritiers sur le partage des biens décidé autour d’une bouteille de bourgogne. M. Dupont a fait assurer ses biens et au moment du décès, la valeur de cette assurance sera connue du fisc qui pourra poser des questions sur la différence entre la valorisation des biens assurés et les valeurs déclarées lors de la succession. En effet, les biens meubles qui sont chez le défunt sont censés lui appartenir et faire partie de sa succession. Il n’est, par ailleurs, pas impossible qu’un fonctionnaire du fisc ait assisté à la vente publique au cours de laquelle l’un des biens a été acquis… Il est donc exclu de penser qu’au décès de M. Dupont, il suffira de venir décrocher les tableaux sans en déclarer la valeur au fisc : les droits de succession seront dus.

2. Une donation sous réserve d’usufruit ?

Bref, si M. Dupont veut conserver les tableaux mais en faire néanmoins donation, il n’y a pas d’autre choix pour lui que d’en faire donation sous réserve d’usufruit, ce qui suppose de passer un acte notarié. Or, tout acte notarié doit être enregistré.

Mais qu’il se rassure : les droits d’enregistrement en Belgique pour des donations mobilières sont particulièrement peu élevés : entre 3 et 7 % de la valeur vénale des biens meubles en pleine propriété selon la Région où le donateur habite et selon qu’il donne à un enfant, son conjoint ou cohabitant légal ou à un tiers. Au jour du décès de M. Dupont, les nus-propriétaires des meubles en deviendront automatiquement pleins propriétaires.

La question de la valorisation de certaines œuvres pourra peut-être se poser : si la cote de l’un des artistes a explosé au moment du décès, il est possible que les autres héritiers contestent la valeur du bien telle qu’elle a été fixée lors de la donation. Certes, la valorisation est supposée être celle au jour de la donation, mais dans un cas aussi particulier, on peut imaginer qu’une telle variation de valeur puisse être considérée comme une situation “manifestement déraisonnable” au regard de la situation du bien au jour de la donation de sorte que les héritiers pourraient la contester.

Quelques conflits pourraient donc survenir qui pourront être réduits (mais pas anéantis) si la valeur vénale des œuvres est déterminée à tout le moins par un expert au moment de la donation.

3. Et si Monsieur Dupont est marié ?

Si le conjoint vient également à la succession, que la donation a été consentie pendant le mariage et que les œuvres sont restées dans la maison de M. Dupont jusqu’à son décès, le conjoint survivant pourra bénéficier d’un usufruit successif.

Les grincements de dents surviennent souvent lorsque le conjoint est très jeune… Un pacte sur succession future bien rédigé pourra éventuellement y remédier.

4. Un droit d’auteur ?

Peut-être enfin que M. Dupont est un chanteur d’opéra et laissera à ses descendants son œuvre, source de droits d’auteur ou de droits voisins : pendant 70 ans, ses héritiers toucheront un droit d’auteur à chaque passage de ses prestations à la radio. Or, le patrimoine de M. Dupont doit être estimé au moment de sa succession… Et comme il ne s’appelle ni Adamo, ni Johnny, il sera souvent délicat de prévoir si son répertoire défiera les années. Le législateur n’a pas donné de clefs pour valoriser ce type de patrimoine, ce qui signifie qu’en pareil cas, il est primordial de se soucier de sa succession bien avant qu’elle ne survienne.