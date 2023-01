Oxfam se base sur une étude du Crédit Suisse sur l’actif net habitants, c’est-à-dire leur patrimoine moins leur dette. Résultat, un américain qui s’est endetté pour payer ses études sera considéré comme plus pauvre qu’un travailleur chinois qui gagne beaucoup moins mais qui n’a pas de dette.

Pourtant, d’autres indicateurs plus pertinents existent si l’on veut vraiment parler d’inégalité, comme l'indice composite de développement humain (IDH) ou l'indice de Gini.

Par exemple, le coefficient de Gini en Belgique est remarquablement stable malgré les crises successives. L’un des meilleurs d’Europe. Notre sécurité sociale a bien amorti ces crises et cela se voit si l’on compare l’indice de Gini lors de la crise financière de 2009 ou encore aujourd’hui.

Chaque année les conclusions du rapport d'Oxfam sont identiques : des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. En Belgique, les 1% les plus riches possèdent un quart de toutes les richesses du pays, alors que 70% de la population nationale doit se contenter du reste.