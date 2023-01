Lors de cette réunion, les dirigeants européens devront définir un argumentaire politique solide pour recevoir, de la part des États-Unis, un traitement similaire à celui réservé au Canada et au Mexique et proposer une loi européenne pour “une industrie à zéro émission”. L’Union européenne a également pour ambition d’accélérer les investissements dans les technologies propres et d’augmenter le financement de la transition énergétique.

Un agenda ambitieux et bien chargé pour la politique économique de l’Union européenne.