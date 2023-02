Le motif grave : un long fleuve (rarement) tranquille

Les faits soumis à la Cour étaient les suivants : le 30 mai 2022, l’employeur informe Monsieur T. (travailleur protégé contre le licenciement) et son organisation syndicale de son intention de le licencier pour motif grave. Il lui est reproché le non-respect des règles en vigueur dans l’entreprise en matière d’enregistrement du temps de travail. Suite à l’identification d’une faute de pointage, l’employeur avait procédé à un contrôle approfondi des pointages antérieurs. Il avait alors constaté que, quotidiennement, Monsieur T. pointait le début de la journée de travail à 8 h 34 puis, au lieu de se diriger directement vers son poste de travail, il rebroussait chemin pour aller se changer, boire un café, etc. avant d’entamer sa journée de travail quelques minutes plus tard.

Pour l’employeur, le fait de faire passer une pause comme du temps de travail pointé et donc rémunéré n’était donc pas un oubli ou un évènement isolé (ce que le travailleur avait initialement prétendu), mais une pratique volontaire et systématique, en pleine connaissance des procédures internes et en dépit de rappels à l’ordre adressés.

Une finalité légitime ?

Le tribunal du travail avait donné raison à l’employeur autorisant ce dernier à licencier Monsieur T. pour motif grave, sans préavis ni indemnité. Monsieur T. avait décidé de faire appel du jugement.

En appel, l’organisation syndicale et son affilié soutenaient que l’employeur ne pouvait pas utiliser les données provenant d’un portique de sécurité pour établir la réalité du motif grave. Pour la Cour du travail, ce qui fait l’objet de débat est la finalité supplémentaire (en plus de la sécurité) de cet enregistrement, soit (en l’espèce) l’utilisation de ces mêmes données dans le but de pouvoir vérifier, en cas de suspicion de fraude, les heures d’accès. Est-ce que cette seconde finalité est légitime ?

Pour la Cour, elle l’est bien dans la mesure où l’employeur entend, par ce biais, garantir le respect de la loi qui impose au travailleur d’effectuer son travail avec soin, probité et conscience au temps, au lieu et dans les conditions convenues. Ce n’est pas suffisant pour la Cour qui insiste sur le fait que cette finalité supplémentaire doit aussi, pour satisfaire au fameux RGPD (Règlement général sur la protection des données), avoir été portée à la connaissance de tous les travailleurs. Or, en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par l’employeur. Le règlement de travail ne mentionne pas la pointeuse comme mode de mesurage du temps de travail et aucune référence n’est faite au système de badge du portique de sécurité. Pour la même raison, le principe de transparence n’est pas rencontré […].

À plusieurs égards, le RGPD n’a donc pas été respecté par l’employeur. La Cour décide toutefois de ne pas écarter les moyens de preuve sur lesquels repose la demande d’autorisation de licenciement pour motif grave de l’employeur. Elle considère en effet que des éléments de preuve irréguliers peuvent (malgré tout) être pris en considération compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle, (même) en matière civile, une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée, sauf disposition contraire expresse dans la loi, que si l’obtention de cette preuve porte atteinte à la finalité de celle-ci ou compromet le droit à un procès équitable.

Et la douche froide…

Qu’en est-il en l’espèce ?

(i) la fiabilité de la preuve n’est pas entachée par les irrégularités constatées ;

(ii) le droit au procès équitable est respecté : Monsieur T. savait, par les rappels à l’ordre reçus, que le badge était (aussi) utilisé pour enregistrer le temps de travail et il a pu porter le litige devant les juridictions du travail et débattre à cette occasion de la loyauté des éléments de preuve. Pour les lecteurs les plus avertis, c’est une consécration de la jurisprudence Antigone en matière civile. Pour l’employeur, c’est certainement un soulagement… avant l’examen du fond du dossier et la douche froide.

Pour la Cour, les faits, reconnus par Monsieur T., sont constitutifs d’une fraude au pointage et sont intrinsèquement fautifs. En revanche, elle décide (contrairement à ce qu’avait décidé le premier juge) qu’ils ne sont pas constitutifs d’un motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration, compte tenu des circonstances suivantes : l’ancienneté importante du travailleur (35 ans), le temps très limité pendant lequel le travailleur se trouvait en dehors de la zone de production après avoir pointé (cinq minutes environ par jour), les avertissements reçus visant pour l’essentiel des problèmes d’arrivées tardives non des problèmes de pointage […]. L’employeur n’est donc pas autorisé à licencier le travailleur, qui doit en principe donc rester à son service.

Le plan se déroule rarement exactement comme prévu. Dans la vie, comme dans un dossier de licenciement pour motif grave. Prudence et vigilance donc.