Pour sauvegarder notre liberté de penser, nous devons apprendre le langage IA (et vite)

Gardons notre sang-froid et expérimentons

Le fait que l’IA pénètre dans nos vies pour nous aider à progresser est plutôt positif. Mais cette positivité ne doit pas nous inciter à confier aveuglément nos tâches, notre créativité et notre vision du monde à l’IA. Nous ne pouvons pas faire fi de notre responsabilité de contrôler les informations et les données fournies par les outils d’IA. Sur le plan sociétal, nous n’avons été que très rarement confrontés à un tel défi gigantesque. La technologie ne doit pas nous effrayer. Même si l’évolution est d’une ampleur sans précédent, nous devons garder notre sang-froid tout en partant nous-mêmes, avec intérêt et optimisme, à la découverte des nouvelles possibilités qui s’offrent à nous. Mais rassurez-vous : nul besoin de devenir un génie en informatique ! Les technologies sont si conviviales que tout le monde peut les utiliser facilement. Aucune excuse donc, car comme Greg LeMond le déclara un jour : “It never gets easier, you just go faster”.

Nous devons apprendre à utiliser l’intelligence artificielle au quotidien comme nous avons appris à lire et à écrire l’alphabet. Cela nécessite plusieurs nouvelles compétences que les différentes générations vont devoir s’approprier dès 2023. En tant que directeur de la création, j’ai heureusement un avantage. Car s’il y a bien une chose importante dans ma vie professionnelle, c’est de briefer clairement mon équipe pour parvenir au résultat escompté. Ces briefings demeurent importants dans ce nouveau monde que l’IA est en train de façonner. Si vous voulez recourir à l’IA pour faciliter votre travail, commencez par réfléchir à ce que vous voulez vraiment et ensuite formulez-le clairement. Si vous saisissez de piètres informations, les outils génératifs intelligents vous fourniront des résultats dépourvus de tout intérêt. Si, par contre, vos données sont pertinentes, les possibilités seront infinies.

La langue la plus parlée au monde, mais la plus rapidement biaisée

La compétence essentielle que nous devons tous maîtriser rapidement est la faculté de cerner les limites de l’IA : le manque d’authenticité et la difficulté de voir si ces images, vidéos et déclarations sont réelles. Notre rôle en tant qu’être humain évolue du coup aussi : de “créateurs”, nous devenons “curateurs”. Il nous incombe de sélectionner, traiter et présenter la créativité générée par l’IA. À défaut, notre vision du monde risque d’être influencée par de fausses images ou vidéos qu’il sera de plus en plus difficile de distinguer de la réalité. Si, en 2023, nous devons apprendre à parler le langage de l’IA, nous devons aussi surtout conserver notre pensée critique.

Entamons la discussion avec nos dirigeants pour éviter de nous laisser duper et convaincre de travailler plus vite grâce à l’IA. En tant que dirigeant, encouragez vos collaborateurs à expérimenter. Appliquons-nous à entraîner sur l’IA notre propre détecteur intégré d’authenticité. Osons prendre des décisions éclairées dans un monde où les possibilités de choix n’ont jamais été aussi énormes. Mais surtout, accueillons l’IA à bras ouverts pour qu’elle puisse apporter une plus-value dans nos vies : aussi bien chez soi qu’au travail. Et rien ne vous empêche de temps en temps de reprendre un bon vieux polaroid ou un disque vinyle. Ces technologies simples et tangibles nous permettent de rester en contact avec la réalité, avec le monde réel et authentique.