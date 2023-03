"#MaisonAVendre" : les sites d’annonces seront-ils bientôt remplacés par Instagram et Facebook ?

Cette digitalisation de l’immobilier a des effets positifs pour les entreprises du secteur. En effet, la viralité des réseaux sociaux permet de faciliter l’interaction entre les parties et de toucher une cible beaucoup plus large en un minimum de temps (notamment via les partages, les commentaires et les tags sous les publications). De plus, ces nouveaux outils offrent aux agences une meilleure visibilité et une réduction de leurs coûts de communication. Sur Facebook, les internautes ont également la possibilité de donner leur avis sur l’agence (en attribuant une note), pouvant jouer sur la notoriété de celle-ci.

D’un point de vue marketing, les réseaux sociaux permettent aux acteurs de l’immobilier de publier des contenus plus informels : présentation de l’équipe, idées de décoration, concours… rendant l’agence plus décontractée et accessible. Ces outils servent surtout à attiser la curiosité des internautes pour les pousser à se rendre sur le site Internet de l’agence ensuite. En ce qui concerne les potentiels acheteurs, les réseaux sociaux sont peu exploités, bien que jugés utiles. C’est principalement la tranche d’âge des 18-30 ans qui privilégie les réseaux sociaux dans le cadre de la recherche d’un bien immobilier. Facebook reste la plateforme majoritairement exploitée par les internautes, suivi par Instagram. De plus, les femmes semblent plus favorables à Instagram que les hommes.

Des effets néfastes

Néanmoins, tout n’est pas rose. Internet présente aussi des effets plutôt néfastes pour les agences immobilières, dont elles doivent être conscientes. En effet, avec l’accès "parfait" à l’information, les consommateurs sont devenus plus exigeants et veulent tout, tout de suite. Cela oblige les agents à être beaucoup plus rigoureux. Par ailleurs, certaines mauvaises informations peuvent parfois circuler sur les réseaux sociaux. Évidemment, un marché parallèle s’est créé. N’importe quel propriétaire-vendeur peut publier lui-même son bien à vendre en ligne pour éviter la commission des agences immobilières. La perte de l’aspect humain et l’usurpation d’identité sont également des risques liés à la digitalisation.

Malgré les potentiels dangers et inconvénients que présentent les réseaux sociaux pour les agences immobilières, il n’est plus possible pour elles de s’en passer. Développer une stratégie marketing digitale est désormais indispensable à la survie des agences. Cependant, exploiter de telles ressources est devenu la norme et ne permet plus aux acteurs du milieu de se différencier de leurs concurrents. Par conséquent, l’aspect humain des agences pourrait alors devenir un véritable outil de différenciation. Comme un retour à l’essentiel, les valeurs de l’agence, la qualité des conseils fournis et le personnel, propres et uniques à chaque agence, constitueront peut-être la meilleure stratégie marketing qu’une agence puisse avoir pour connaître le succès.