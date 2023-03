La crise du gaz est-elle derrière nous ? Non, à moins que….

L’AIE propose un stress test tout-à-fait réaliste, malheureusement : les Russes arrêtent complètement leurs exportations de gaz (qu’elles aient continué jusqu’à maintenant reste étonnant à vrai dire), la reprise en Asie provoque des tensions sur la demande de gaz LNG, celui-là même qui nous sauve aujourd’hui et, fin 2023, c’est un hiver rigoureux qui nous attend, comme en 2010. Dans ce cas, il y aura un trou de 40 milliards de m³ de gaz.

Efforts insuffisants

L’Europe est le seul continent qui est arrivé à réduire sa consommation de gaz de 13 % entre 2021 et 2022. Pour l’AIE, c’est la combinaison heureuse d’un hiver doux, d’un changement dans nos comportements, du recours dans les industries à d’autres formes d’énergie primaire fossiles et des mesures d’efficacité énergétique. C’est aussi "grâce" aux réductions de production dans les industries fortement consommatrices qu’on y arrive (qui sont passés à une autre forme de combustible ou qui ont augmenté leur efficacité ou qui ont… souffert).

Ces privations représentent 30 % de la baisse de consommation. Tous ces facteurs favorables ne sont pas forcément reconductibles ni souhaitables, ou tenables. L’AIE pense que l’Europe arrivera encore à réduire sa demande de gaz de 3 % (10 milliards de m³) grâce à une diminution de 20 % de l’utilisation du gaz pour générer l’électricité. L’augmentation de la production nucléaire française devrait plus que compenser le déclin nucléaire belge et allemand, dit l’Agence. La production d’électricité à base de nucléaire européen devrait alors augmenter de 2 % (10 TWh) en 2023 , ce qui fait 2 milliards de m³ de gaz épargnés. Grâce au nucléaire, on va arrêter le passage à toujours plus de charbon pour produire de l’électricité, se réjouit l’AIE.

La capacité de production hydraulique devrait aussi retrouver des couleurs dixit l’AIE… Mais rien n’est moins sûr compte tenu du niveau des nappes phréatiques et du remplissage des barrages (mais cela pourrait être pire).

Régulation

L'AIE rappelle aussi toutes les mesures prises par l’Union Européenne pour réduire les tensions sur le marché du gaz.

Il y a les obligations de stockage de gaz dans les Etats membres (remplissage à 90 % des réservoirs avant l’hiver 2023-2024) mais l’AIE oublie que c’est cette même obsession de remplir les réservoirs avant l’hiver 2022-2023 qui a provoqué des prix stratosphériques en été. Il y a eu une régulation qui prévoit une réduction volontaire de la consommation de gaz de 15 % entre le 01/08/2022 et le 31/03/2023. De volontaire, elle devient obligatoire si des seuils d’alerte sont atteints. L’Europe pratique sa diplomatie du gaz (mais qu’est-ce que cela veut dire ?) envers les pays comme l’Algérie, l’Azerbaïdjan, la Norvège et les USA. Un mécanisme d’achat conjoint de gaz (pour le stockage) sera mis en place, via un processus à deux étapes: l’agrégation de la demande et la participation volontaire aux achats conjoints. Enfin, un mécanisme de solidarité est mis en place si un pays se trouve en situation d’urgence.

En 2023, grâce à des efforts d’infrastructure qu’il faut souligner, l’Europe disposera d’une capacité de regazage du LNG de 25 % supérieure à 2021. Des connecteurs ont été mis en place pour aider les pays d’Europe centrale et du sud-est de s’approvisionner sans passer par le gaz russe. La Commission a enfin proposé des mesures pour imposer aux Etats membres d’accélérer la délivrance de permis pour les énergies renouvelables pour arriver à son nouvel objectif en 2030 de 45 % de renouvelable dans son mix.

La consommation asiatique

Malheureusement, pendant que nous baissons notre consommation de gaz, la demande en Asie va croître en 2023. La Chine augmentera sa demande en gaz naturel de 6,5 % (24 milliards de m3). En Inde, elle croitra de 3 % et servira à la production d’électricité. Dans certains pays, il y aura une diminution avec la remise en service des centrales nucléaires au Japon (-4 %) et en Corée (avec aussi du charbon).

Cette demande croissante risque d’augmenter la concurrence pour le LNG pour l’Europe, en dépit d’efforts importants entrepris ces douze derniers mois aux Pays-Bas, en Finlande et surtout Allemagne en termes d’infrastructures d’accueil (de ce LNG).

Enfin, la production de gaz naturel en Europe, n’y comptons pas : elle va décroître de 5 % en 2023.

Sauf si notre efficience s’améliore

C’est pourquoi l’AIE demande avec insistance à l’Europe de ne pas s’arrêter dans ses efforts sur 4 axes : efficience énergétique, infrastructure, solidarité et transparence des marchés.

L’efficience énergétique vise les rénovations, la sobriété énergétique des appareils utilisés, la priorité aux foyers vulnérables, des primes à la rénovation et un effort du secteur public par rapport à son propre foncier, sans oublier le changement de comportement. Elle vise aussi un plan d’action pour lancer les pompes à chaleur, le seul remède pour électrifier le chauffage de façon efficiente, un déploiement plus rapide du renouvelable (accélération des permis, mécanismes qui donnent confiance aux investisseurs, intégration technique du renouvelable dans les réseaux électrique, bio-méthane et hydrogène à basse émission) : autant d’initiatives à inscrire dans la durée, en veillant bien à la coordination inter-secteurs (gaz naturel, électricité, hydrogène…).

L'AIE nous demande aussi de continuer à optimiser les infrastructures gaz existantes et d’en créer de nouvelles qui soient adaptées à accepter, demain, autre chose que le gaz. Il faut aussi aller au bout des projets de capacités de stockage de gaz.

Il faut améliorer la solidarité avec les pays de l’Europe de l’Est, surtout l’Ukraine et la Moldavie (même si cela peut nous coûter jusqu’à 10 milliards de m³ de gaz naturel en exportation) et améliorer la transparence de ce marché, pour que la pénurie de l’un n’entraine pas la pénurie de tous par effet domino ou asymétries de l’information sur les marchés.