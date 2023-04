La gratuité : une alternative économique encore viable?

Parce qu’il n’y a finalement rien de plus pratique, qu’une bonne théorie, Chris Anderson, un des gourous modernes du marketing, a modélisé (il y a près de 15 ans déjà mais on n’a rien fait mieux depuis) les conditions dans lesquelles un modèle d’affaire peut s’appuyer sur la gratuité. La digitalisation actuelle des services revoit constamment les contours de cette offre gratuite et certains modèles peuvent se mélanger pour plus d’efficacité… ou s’adapter pour survivre.

La relation "tripartite"

Le premier concept illustré est celui de la relation "tripartite". Trois relations, deux qui s’appuient sur un flux financer, l’autre pas. C’est le modèle qui soutient financièrement les sites d’information ou plus largement des sites de contenu et la plupart des réseaux sociaux. La première relation lie le consommateur (parlons plus largement de "public") et les sites de contenu. Si l’accès à l’information, notamment digitale, a très longtemps semblé naturellement gratuit, c’est parce qu’il était rendu possible grâce à ce modèle. Les internautes passaient du temps sur des sites d’information auxquels ils avaient accès sans abonnement et étaient exposés à des publicités.

Or l’offre digitale a explosé. Si on comptait 17 millions de sites Internet en 2005, 15 ans plus tard, ce n’est pas moins de 1,7 milliard de sites et applications qui sont recensés à l’échelle mondiale. Le temps quotidien de connexion a certes augmenté mais pas dans ces proportions… Une journée ne fait toujours pas plus que 24 heures… Nous passons donc moins de temps sur chaque site ou application et chaque site a moins d’opportunités de nous "exposer" à des publicités.

Ce modèle qui soutient également les réseaux sociaux souffre de ce constat et est directement dépendant de la santé financière des annonceurs qui financent les publicités… La récente annonce de 10 000 licenciements chez Facebook/Meta en est la parfaite illustration. Au passage, c’est aussi ce modèle qui rend financièrement plus accessible la version papier du journal que vous tenez peut-être entre les mains. Quand on sait que 30 à 50 % des revenus d’un journal sont générés par la publicité, on peut s’imaginer qu’un journal sans publicité serait vendu près du double de son prix actuel, le calcul est vite fait.

Le "freemium"

Le deuxième modèle que Chris Anderson met en avant est le "freemium", contraction de free, gratuit, et de premium qu'on associe à "privilège".

C’est le modèle de Spotify, le service suédois de streaming musical qui est utilisé par près d’un demi-milliard d’utilisateurs ! Spotify invite régulièrement les utilisateurs de sa plateforme gratuite à adopter le forfait Premium, comme 40 % des utilisateurs. En échange de leur adhésion, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience musicale illimitée et… sans publicités. La plateforme surfe sur le modèle "freemium" et celui de la relation tripartite évoqué… Les modèles se combinent pour plus d’efficacité !

Autre exemple, toujours digital, LinkedIn, le réseau social professionnel en ligne créé il y a plus de 20 ans. Le service est gratuit, mais il faut payer pour bénéficier de fonctionnalités améliorées. Si vous y souscrivez (comme 40 % des utilisateurs, sensiblement la même proportion que chez Spotify), vous n’échapperez pas pour autant aux publicités potentiellement ultra ciblées…

La réputation

Le troisième modèle économiquement viable bien que gratuit est celui basé sur la réputation. La prestation assurée gratuitement est un investissement dans la mesure où elle peut être suivie d’interventions, elles (très) bien rémunérées grâce à la réputation acquise. Le deal ? Que cette prestation ait une caisse de résonance intéressante, qu’elle puisse être amplifiée !

Très récemment la chanteuse américaine Rihanna a chanté sans cachet durant la mi-temps du Superbowl, la finale de football américain suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs. Dans le cas de Rihanna, l’exposition médiatique vaut plus que n’importe quelle rémunération. D’autres l’ont fait avant elle et ont gagné des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux après leurs prestations et ont parfois doublé leurs ventes d’albums et de places de concert… Un investissement plus que payan !

La "subvention croisée"

Enfin, le quatrième modèle porte sur ce qu’il est commun d’appeler la "subvention croisée". L’entreprise propose à l’achat un article ou un service à prix cassé, presque gratuit, et c’est le second produit ou service, souvent lié au premier qui permet à l’entreprise de gagner de l’argent. C’est le principe même de la commercialisation des "consommables", nom donné à ces marchandises qui "n’ont plus de valeur après le premier usage". Vous achetez à ce fournisseur de matériel de bureau une imprimante à prix plancher et, pendant des années, les cartouches d’encre idoines.

Milton Friedman, prix Nobel d’économie écrivait il y a près de 100 ans : "There is no free lunch" et faisait référence aux amuse-bouche offerts dans les saloons qui, bien sûr, n’étaient pas plus gratuits que la bière qui les accompagnait. Il insistait sur le fait que rien n’était gratuit, seulement payé autrement… ou par quelqu’un d’autre.