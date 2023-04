Qu'est-ce qu'une bonne entreprise ? Osons parler de décroissance

En réponse à ces obstacles, ce rapport de synthèse souligne que le progrès vers la résilience climatique dépend entre autres de la réduction de nos productions et consommations et de la capacité des différents acteurs - tant les gouvernements, le secteur privé que la société civile - à travailler de manière équitable, juste et inclusive afin de réconcilier leurs intérêts, valeurs et points de vue divergents.

L’exemple de la décroissance

Les entreprises s’emparent de plus en plus des enjeux sociaux et environnementaux en les intégrant dans leurs processus et parfois même au cœur de leurs produits ou services. Néanmoins, l’étendue des défis sociétaux et planétaires nous impose, au-delà des démarches de responsabilité sociétale des entreprises, d’aborder des sujets complexes et paradigmatiques comme la post-croissance (à savoir : le paradigme de repenser la croissance en prenant en compte les données scientifiques connues). L’idée n’est pas d’enterrer les progrès et réflexions entamés mais bien de les enrichir et les questionner, en laissant place à des discussions certes plus complexes mais qui amènent à repenser profondément la raison d’être de nos entreprises.

Malgré une présence publique grandissante des débats liés à la croissance, ces sujets ont toujours tendance à susciter plus de blocages qu’une campagne de tri des déchets ou de nouveaux critères de sélection des fournisseurs. Ces tensions transparaissent dans des discours, tels que la compétitivité, le catastrophisme ou l’optimisme technologique qui alimentent l’inaction. Il serait tout aussi dangereux de tomber dans une dichotomie absolue entre les aspects sociaux et environnementaux alors que, comme le précise le Giec, changer de style de vie dans une démarche de décroissance peut apporter des co-bénéfices comme le bien-être.

Exprimer (et réconcilier) nos divergences

Il s’agit donc de démystifier certaines préconceptions et, dans ce contexte d’urgence, d’inviter à (re) poser des questions telles que : qu’est-ce que "bien vivre", avoir (ou donner) un "bon travail", être (ou travailler pour) une "bonne entreprise" ? Quelles activités de nos entreprises et quels comportements doivent "croître" ou "décroître" ? Sans doute contre-intuitivement, l’urgence sociale et environnementale appelle-t-elle à prendre le temps de poser ces questions, d’avoir ces débats et surtout de les contextualiser pour nos entreprises.

Des lieux et communautés de confiance, dans nos entreprises ou à leurs frontières, permettent d’aborder ces sujets complexes, à condition d’être régis par des valeurs de bienveillance et de rigueur scientifique.

Par exemple, le collectif de CEO et administrateurs belges 2030 laisse le débat ouvert sur tout sujet lié à la durabilité, dont la décroissance. Balançant entre interventions d’experts et présentations de leurs sociétés, les participants abordent ces sujets complexes sans tabous, en contextualisant les constats scientifiques par rapport à la réalité de leurs entreprises.

L’étape suivante et nécessaire : ramener ces débats dans les entreprises pour que chaque partie prenante soit incluse dans la réflexion et le changement.

Embrasser les tensions et paradoxes est nécessaire pour dessiner des chemins vers l’action. Que l’on soit "pour" ou "contre", chacun (y compris notre société et la planète) a à gagner dans l’échange.

Créer des espaces où la parole de chacun est respectée et considérée légitime, tout en modérant les convictions fondées sur des interprétations ou jugements inappropriés, s’impose aujourd’hui comme un des outils de survie de l’humanité.