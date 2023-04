Les responsables aussi peuvent être licenciés pour faute grave…

Les faits soumis étaient les suivants : Monsieur B. travaille dans une entreprise de bricolage et de décoration. Il est contrôleur de gestion et, à ce titre, responsable des caisses et du service commande clients, et membre du comité de direction. Il est aussi conseiller en prévention. Monsieur B. achète plusieurs articles dont une table de jardin, en obtenant une ristourne importante. Il demande ensuite à deux membres du personnel de livrer cette table à sa belle-mère, avec une camionnette de l’entreprise, durant leur temps de travail. La société auditionne un des livreurs et Monsieur B. Dans la foulée, elle procède au licenciement pour faute grave de ce dernier.

Monsieur B. conteste son licenciement. Le Tribunal du travail de Liège lui donne entièrement raison en condamnant son ancien employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. L’entreprise fait appel du jugement.

Respect du délai

La Cour du travail de Liège commence par examiner le respect du délai de 3 jours. L’achat remonte au 22 août 2020 et le licenciement au 25 septembre 2020. Ce n’est toutefois que le 22 septembre 2020 que deux délégués syndicaux (affiliés à la même organisation syndicale que le travailleur mis en cause) vont dénoncer les faits au directeur du magasin. Dans la foulée, entre le 22 et le 25 septembre 2020, la société auditionnera Monsieur B. et un des deux "livreurs", ce qui était, selon la Cour, nécessaire pour acquérir la connaissance certaine des faits. En conclusion, le licenciement n’est pas, comme le soutenait Monsieur B, tardif ; il est parfaitement régulier sur la forme.

Examen de la gravité des faits

La Cour passe ensuite à l’examen de la gravité des faits. Est-ce que le fait de faire livrer du matériel acheté dans le magasin, à sa belle-mère, par deux membres du personnel, pendant leur temps de travail, avec la camionnette de l’entreprise (ce qui n’est pas contesté) rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle ?

Pour la Cour, non seulement Monsieur B. connaissait les règles applicables en matière de livraison de marchandises, mais il lui incombait, comme contrôleur de gestion et membre du comité de direction, de les faire appliquer dans l’entreprise. Deux modes de livraison sont évoqués : la livraison gratuite par une entreprise locale ou la location gratuite de la camionnette mise à la disposition du personnel. Ni l’un ni l’autre n’engendre de frais pour l’entreprise, excepté l’usure (acceptée) de la camionnette.

Ne souhaitant toutefois pas se charger lui-même du transport et l'entreprise locale proposant la livraison gratuite n'étant pas disponible, Monsieur B. avait opté pour une autre voie "moins conventionnelle" : demander à deux membres du personnel, placés sous son autorité directe, de transporter ces marchandises, avec la camionnette du magasin, pendant leurs heures de service.

Dans ce dernier cas de figure, ce n'était pas gratuit. Monsieur B. faisait en effet supporter le coût de la livraison à son entreprise puisqu'elle avait payé le personnel durant la livraison. Pour la Cour, Monsieur B. n'a jamais pu penser que son entreprise pouvait admettre que l'ensemble de son personnel puisse se faire livrer des marchandises par des collègues, durant les heures de travail, à ses frais. C'est la raison pour laquelle le personnel, choqué par l'audace d'un responsable, avait interpellé la délégation syndicale. Dans la même veine, la Cour reproche encore à Monsieur B. d'avoir abusé de sa fonction. Selon elle, les deux collaborateurs n'auraient jamais procédé à une telle livraison si un responsable, en l'occurrence Monsieur B., ne leur avait pas demandé. Autrement dit, si un employé "lambda" avait acheté une table et demandé à ces mêmes collaborateurs de la lui livrer durant leur temps de travail, il est certain, pour la Cour, qu'ils n'auraient pas accepté de quitter leur poste de travail.

Charge et sanction lourdes

Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour du travail va réformer complément le jugement. Elle décide en effet que c’est à bon droit que l’entreprise a estimé qu’elle ne pouvait plus, de manière immédiate et définitive, collaborer avec un contrôleur de gestion, membre du comité de direction, enfreignant sciemment les règles qu’il était censé faire appliquer et abusant de son pouvoir pour obtenir un avantage indu. La charge est extrêmement lourde à l’égard du responsable, la sanction aussi. Pas (plus) d’indemnité compensatoire de préavis, pas (plus) d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable… et l’obligation pour Monsieur B. de supporter les dépens de la procédure. Le camouflet est sévère.

Fonctions et responsabilités

Ce revirement complet de jurisprudence, entre ces deux juridictions du travail liégeoises, s’explique probablement par une appréciation très subjective de la faute par la Cour, avec une attention soutenue par rapport aux fonctions et aux responsabilités de Monsieur B. Il (me) semble assez évident que l’arrêt aurait été différent, plus conforme au jugement, si Monsieur B. avait, par exemple, été un "simple" employé de caisse, sans responsabilité particulière.

Il y a donc un vrai devoir d’exemplarité dans le chef de ceux qui exercent les plus hautes fonctions dans l’entreprise. À bon entendeur…

(1) Cour du travail de Liège, 10 janvier 2023, JTT 2023, pp. 49 et suivantes.