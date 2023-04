Les leçons de la perte de souveraineté énergétique de la France

Ce dernier fait la différence entre souveraineté énergétique et indépendance énergétique. Cette dernière est un leurre : la France, ni aucun pays européen qui n’ont ni énergie fossile, ni matériaux précieux en suffisance pour ne dépendre de personne, ne peut prétendre à l’indépendance. La France ne prétend pas plus atteindre l’indépendance énergétique avec le nucléaire puisque l’uranium est importé.

C’est la souveraineté énergétique qu’il faut viser : pouvoir faire des choix, les maîtriser de bout en bout et gérer les vulnérabilités dans son approvisionnement. La France y est arrivée pour sa filière nucléaire : cette maîtrise, c’est un élément de souveraineté nationale. La souveraineté énergétique, cela consiste à décider avec qui un pays veut se lier.

L’Europe et l’interférence de l’Allemagne

Si c’est la coopération européenne qui a permis à la France de ne pas manquer d’électricité cet hiver, c’est l’abandon du terrain européen par la France qui lui fait subir une politique européenne dictée, souligne le rapport, par l’Allemagne qui sort du nucléaire. Alors qu’il appartient à chaque États membre de déterminer souverainement son mix énergétique, l’Allemagne ne s’est pas privée d’interférer dans celui de ses voisins en demandant l’arrêt tant des réacteurs français que des belges de Tihange et Doel. Depuis quelques mois, la France essaie de repositionner le nucléaire et par chance, notre pays s’y est invité comme membre observateur du club des pays qui voient, à juste titre, dans cette énergie une solution au problème du climat.

Mais si la France a abandonné le terrain européen, dit le rapport, ce n’est qu’une conséquence de la perte de son leadership nucléaire depuis les années 2010. Des précurseurs étaient présents dès avant l’an 2000 : le rapport pointe comme première erreur l’arrêt de Superphénix, une filière dite à neutron rapide, qui assure à la fois une source d’énergie inépuisable et une réduction impressionnante des déchets. Doit-on rappeler que les SMR sur lesquels on met, même dans notre pays, beaucoup d’espoir visent à utiliser cette même technologie puisque notre ministre n’en voudra bien qu’à la condition de pouvoir y appliquer la règle du “zéro déchet”.

Est ensuite venue la fermeture incompréhensible de la centrale de Fessenheim et des messages politiques forts, comme celui de ne plus assumer qu’au maximum 50 % de l’électricité française par le nucléaire (avec à la clé, la fermeture d’une dizaine de centrales, une décision heureusement annulée).

Ce n’est que depuis un an qu’une volte-face a été amorcée devant l’urgence énergétique et climatique. La France réussira-t-elle à renverser la vapeur ? Ce pays nous a montré qu’il était capable au travers des lois de programmation de s’inscrire sur le long terme 30 ans et de s’y tenir.

Les dégâts sont là, dit le rapport : l’arrêt de Superphénix, que le rapport attribue à l’idéologie antinucléaire, a impacté la recherche en avance sur cette filière. La décision de relancer la recherche sur cette filière a fait long feu puisque le démonstrateur Astrid, qui devait faire repartir du bon pied cette technologie, a été arrêté par Emmanuel Macron. Quand l’Allemagne a décidé de mettre fin à ses centrales nucléaires, la France s’est retrouvée seule à faire face à la coopération qui prévalait entre ces deux puissances industrielles pour les centrales EPR de nouvelle génération. Les EPR en construction verront le jour mais avec des années de retard et des problèmes de construction. L’Allemagne a réussi à exclure le nucléaire des plans européens de relance ce qui a empêché la filière de pouvoir bénéficier du financement européen.

Années d’insouciance

Entre 2000 et 2017, ce furent les années d’insouciance : la France était en excédent de production du fait d’une mauvaise estimation de la consommation établie dans les années 80. Entre 2010 et 2020, la France a fermé 10 GW de moyens de production thermique qui n’étaient plus nécessaires, ce qui est bien mais surtout le président Hollande fort de ce bon exemple a visé une baisse de la production nucléaire en marge de l’alliance PS-Les Verts sur base d’hypothèses et postulats étranges : la consommation en électricité diminuera (en dépit des appels à l’électrification de nos usages pour décarboner notre économie) tout en s’attaquant à la filière nucléaire plutôt que de rechercher la neutralité carbone (ailleurs que dans l’électricité, donc). Le rapport ajoute encore, avec perfidie, se demander ce qu’Emmanuel Macron, ministre de l’économie pendant les années Hollande, faisait ou pensait….

Tournant stratégique ?

À partir de 2017, Emmanuel Macron nomma à la tête du ministère de la transition écologique des personnalités hostiles au nucléaire. En 2022, le président, candidat à sa réélection prononce le discours de Belfort où il annonce le plan de relance du nucléaire. Il reprend les conclusions d’un rapport commandé par Nicolas Hulot, en 2019, qui avouera ne pas s’en souvenir.

C’est donc un tournant stratégique sauf que la Commission ne croit pas à sa concrétisation. La stabilité et constance depuis 2012 des conseillers ministériels pour l’énergie sont un facteur de ralentissement de telles révolutions. De fait, aucune stratégie de financement de ce plan de relance n’a vu le jour. L’alliance des pays nucléaires portée par le France est encore fort timide. Elle se limite à un club informel, c’est vrai.

Les six erreurs de la politique énergétique françaises, explique le rapport, hélas transposables aux voisins de la France et même au-delà furent :

- de mauvaises prévisions énergétiques au regard de la nécessité de sortir des énergies fossiles et de l’électrification de l’économie qui en résulte (et cela continue) ;

- une opposition entre énergie renouvelable et nucléaire au lieu de les considérer comme complémentaires ;

- de ne pas avoir anticipé la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires et leur renouvellement en série ;

- de ne pas avoir construit de filière nationale pour le renouvelable comme pour le nucléaire ;

- d’avoir laissé se développer un cadre européen qui fragilise le modèle énergétique français ;

- d’avoir arrêté la filière des réacteurs à neutrons rapides

On a fait face à un lien défaillant entre expertise scientifique et technique, instruction des dossiers et décision politique, souvent partielles ou différées, voire contradictoires, prises à l’envers, sans méthode, sans prospective, aux conséquences lourdes à cause d’un certain électoralisme et d’alliances politiques (et de trophées).

Trente propositions concluent le rapport, tout un programme : le rattachement de la direction énergie au ministère de l’industrie, assumer un besoin croissant d’électricité (pas le contraire), avoir le courage de se donner une loi de programmation énergie-climat sur 30 ans. Une des propositions s’intéresse à un pan négligé de la décarbonation : la production de chaleur renouvelable. Il y a aussi le lancement d’un nouvel inventaire minier en France et créer une filière de transformation et de recyclage des terres rares tout en identifiant les importations critiques. Il faut identifier les besoins d‘investissements sur le réseau notamment en cas de forte réindustrialisation. Bien sûr la prolongation de tous les réacteurs fait l’objet d’une proposition aussi tout comme l’anticipation du renouvellement de l’ensemble du parc existant ! Tous les pays européens y trouveront une source d’inspiration, c’est sûr…

Le dilemme dans les scénarios à long terme est que ceux qui misent sur les seules technologies disponibles ont une part importante de rupture sociétale mais on ne le dit pas. Quant à ceux qui misent sur une stabilité des comportements, ils se basent sur des technologies pas forcément disponibles. Ne prenons pas les citoyens en otage.

- > Pour en savoir plus : Rapport fait au nom de la Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France, Président M. RAPHAËL SCHELLENBERGER Rapporteur M. ANTOINE ARMAND, 6 avril 2023.