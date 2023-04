Réformer les revenus définitivement taxés ?

Ce mécanisme des RDT évite donc ce qu’on appelle la "double imposition économique", c’est-à-dire : l’imposition successive du même bénéfice économique d’abord à la charge de la filiale, ensuite à la charge de la société-mère. Un mécanisme différent, le précompte mobilier libératoire, limite la double imposition économique entre la société et son actionnaire personne physique.

Un système fiscal se doit d’être juste et efficace. Il n’est pas "juste" de taxer deux fois le même revenu car il n’existe qu’une seule capacité contributive. Il n’est pas économiquement efficace de décourager les entités qui investissent ou placent en actions car ces entités sont indispensables au rassemblement des capitaux à risque.

Un allié inattendu…

Ignorance ou mauvaise foi, certains dénoncent ce mécanisme des RDT comme un cadeau au "grand capital" et n’ont pas de mots assez durs pour se scandaliser que des holdings réalisent des bénéfices importants sans payer le moindre impôt ; ils passent soigneusement sous silence que ces bénéfices consistent en dividendes et que les filiales qui les distribuent à ces holdings ont payé l’impôt.

Ces dénonciateurs viennent de trouver un allié inattendu en la personne du ministre des Finances qui cherche vraisemblablement à grappiller là où il peut sans véritable visée politique.

En effet, l’exonération n’est, et c’est déjà injuste, accordée que quand la participation de la société-mère atteint 10 % de la filiale ou représente une valeur d’investissement de 2,5 millions d’euros. Le ministre veut, dans ce second cas, limiter l’exonération à l’hypothèse où les actions détenues constituent une "immobilisation financière", c’est-à-dire : lorsque leur détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises, soit à permettre à la société détentrice d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces entreprises, soit à contribuer à l’activité propre de la société détentrice. Une participation de moins de 10 % mais de plus de 2,5 millions d’euros ne satisfera souvent pas à cette exigence car, même si le montant en question est important, il peut ne représenter qu’une minime fraction des actions de la filiale et ne conférer à l’actionnaire aucune influence sur celle-ci.

Abroger les "Sicav RDT"

Si le projet du ministre passe tel quel, nombre de dividendes et plus-values seront doublement imposés, rendant les holdings belges non concurrentielles.

Dans ces conditions, bien entendu, la non-déductibilité des moins-values, faux corollaire de l’exonération des plus-values, n’aura plus le moindre semblant de justification.

Le ministre veut aussi abroger le mécanisme des "Sicav RDT" qui sont des fonds d’investissement dans lesquels les PME peuvent investir leurs liquidités en actions sans encourir la double imposition économique. Cette abrogation découragerait donc ce type d’investissement indirect en actions, poussant les PME vers le marché des placements à revenus fixes et déprimant le marché belge des fonds.

Outre l'injustice dénoncée (mais qui est entendu quand il dénonce l'injustice dont sont victimes les actionnaires ?), il convient de s'interroger sur la politique économique implicite qui tend à décourager les investissements en capital à risque, alors même que la directive ATAD (anti tax abuse directive) limite la déduction des intérêts et veut décourager les entreprises à se financer par emprunt plutôt que par émission d'actions. Est-il alors raisonnable et opportun de prendre des mesures ayant un impact négatif sur l'investissement ou le placement en actions ?

Comme d’habitude pour ce genre de fausses bonnes idées, il est probable que le rendement budgétaire sera nul, car les contribuables se détourneront simplement de ce type de placements.