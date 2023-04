Gare aux risques inaperçus qui pourraient faire basculer les cours en Bourse

La plupart des commentateurs pessimistes partagent des craintes largement répandues et discutées : risque “systémique” bancaire, discours habituel de la BCE, protestations liées à la réforme des retraites en France, conflit en Ukraine, etc. Toutefois, les actions intègrent rapidement les données connues, de façon à saper leur effet de surprise.

Ainsi, les cours évoluent en fonction des chocs qui frappent les marchés. Un exemple ? Un gel inédit des crédits, non pas à cause du Crédit Suisse, de SVB ou d’une autre banque par effet de contagion.

Certes jusqu’ici, malgré les craintes, la croissance mondiale des prêts est solide. Aux États-Unis, elle a atteint 10,8 % (en glissement annuel) au 15 mars contre 5,7 % l’année passée. La croissance des prêts aux entreprises de la zone euro, bien que plus lente, avec 5,7 % en glissement annuel, a dépassé les chiffres d’avant la pandémie. Les nouveaux prêts stimulent la croissance.

Risque de récession ?

Mais, si les chiffres de la croissance mondiale des prêts passent en deçà de ceux de l’inflation sous-jacente (comme c’est le cas actuellement dans une grande partie de l’Europe, excepté la Belgique selon certains indicateurs) pour une période trop longue, cela déclencherait une pénurie de crédits et ferait courir le risque de récession profonde.

Pourquoi ? Une détérioration de la base de prêts à faible coût des banques (la surabondance des dépôts déjà évoquée) aurait pour effet d’augmenter les coûts afin de rendre les dépôts plus attractifs, ce qui entraînerait une baisse de la rentabilité des prêts et endiguerait le crédit.

Cela ne s’est pas encore produit. Les banques offrent des taux de dépôt dérisoires. Toutefois, les changements de réglementation aux États-Unis suite aux déboires de SVB pourraient signifier que les hausses de taux antérieures de la banque centrale se traduisent par une augmentation des taux de dépôts. Les rapports hebdomadaires de la Fed du mois prochain sur le volume total de prêts octroyés devraient mettre en évidence une chute de la croissance, si c’est le cas. La prudence est de mise.

Ou pire encore, si les hausses de taux ne ralentissent pas l’inflation, la Fed pourrait imposer le retour des exigences de réserves obligatoires dont elle s’était défaite en 2020 dans un contexte de craintes liées au Covid. Les pressions politiques qui surviennent lors de faillites bancaires rendent ce scénario plus probable. La moindre erreur peut faire basculer l’économie dans une profonde récession.

La question des règles comptables

Quels sont les autres risques liés aux réglementations ? Les déboires des banques suscitent des débats autour de changements de règles comptables aux États-Unis, comme celles qui ont en partie déclenché la crise mondiale de 2008. Sans le vouloir, de bonnes intentions peuvent entraîner des effets désastreux. Même chose au niveau des cryptomonnaies : de nouvelles régulations adoptées hâtivement – certaines sont sur le point d’être votées à Bruxelles et aux États-Unis au lendemain de la débâcle de FTX et Signature Bank – peuvent avoir des effets indésirables et nuire aux actifs au-delà des cryptomonnaies.

D’autre part, une crise géopolitique pourrait survenir sans prévenir entre l’Inde et le Pakistan, deux ennemis historiques. En effet, le Pakistan a commencé à importer du pétrole russe, ce qui irrite l’Inde en faisant gonfler le prix réduit dont elle bénéficiait dans un contexte de sanctions contre la guerre en Ukraine. Par ailleurs, les intérêts de la Chine dans la région pourraient empirer le conflit entre les trois puissances nucléaires. L’Occident n’est guère en mesure d’apaiser les tensions, après des décennies de bévues politiques en Asie du Sud.

Ma plus grande crainte, c’est celle qui échappe à l’attention de tous, y compris la mienne, et qui frappera les marchés sans crier gare. Mais pas de panique. Les marchés d’actions s’inscrivent plus souvent en hausse qu’en baisse. Selon le S&P 500 américain, qui dispose d’un long historique de données, les actions américaines ont enregistré des performances positives sur 12 mois glissants dans 75 % des cas depuis 1925. Les actions européennes ont grimpé dans 74 % des cas depuis 1969, en devise locale.

Soyez optimistes… mais attentifs aux chocs !