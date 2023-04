Quels sont les enjeux sous-estimés de la RSE?

Mais qu'est-ce que la RSE ? Elle est définie par la Commission européenne comme "l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes." Les entreprises ne sont plus uniquement responsables de la création de profits mais elles le sont également en termes de durabilité pour leur impact sur la société et l'environnement, et ce, vis-à-vis non seulement des actionnaires mais également de toutes parties prenantes.

La RSE est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle permet aux entreprises de contribuer au développement durable en prenant en compte les impacts environnementaux et sociétaux de leurs activités. Leur rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en est un exemple. Concrètement, cela peut se traduire par une meilleure gestion des risques environnementaux, à travers des pratiques respectueuses de l’environnement telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la conservation des ressources naturelles, la gestion responsable des déchets.

Entreprises moins fragiles

Les entreprises qui identifient et travaillent à prévenir les risques potentiels sur leurs activités seront bien moins fragiles face aux changements susceptibles d’affecter leurs activités (hausse des prix de l’énergie ou des matières, évolutions législatives, risques d’inondations…). À l’inverse, la mise en œuvre d’une stratégie et d’une gestion intégrée RSE leur permettra d’identifier et de profiter des opportunités qui s’offrent à elles et d'être axées sur la durabilité. Mais ce n’est pas tout ! De leur côté, les collaborateurs sont de plus en plus attentifs aux valeurs portées par leur entreprise à laquelle ils resteront davantage fidèles si celles-ci partagent leurs valeurs personnelles. Nous pensons qu’il est donc fondamental d’écouter et de prendre en compte les attentes de ses collaborateurs. La transparence dans les échanges, un environnement de travail agréable, la création de motivation, la promotion de l’égalité des sexes et l’investissement dans la formation des employés sont quelques exemples d’actions permettant de créer et de maintenir ce lien entre l’entreprise et ses travailleurs.

Quel est le degré d’urgence de l’intégration de la RSE ? Disons que l’urgence dépend de la taille, du secteur, des besoins financiers (les crédits étant aujourd’hui aussi octroyés en fonction de critères RSE) et de la législation en vigueur. Ce dernier point est sans doute le plus important. En effet, les multinationales devront communiquer un rapport extra-financier pour le 1er janvier 2025 pour l’exercice 2024. Cela signifie qu’assez rapidement, les sociétés de plus petite taille qui collaborent avec ces grands groupes se verront contraintes d’appliquer un certain nombre de règles liées à la RSE et la durabilité. Prenons un exemple : un transporteur indépendant pour un grand groupe est considéré comme faisant partie de sa chaîne de valeur et donc impacte celle-ci. Si ce transporteur n’est pas légalement tenu de se conformer à certains "standards" RSE, son client lui recommandera vivement de le faire sous peine de ne plus faire appel à ses services.

L’intégrer dans les stratégies

La RSE ne doit pas être considérée comme une contrainte pour les entreprises mais plutôt comme une opportunité. En investissant dans des pratiques responsables, les entreprises peuvent clairement améliorer et optimiser l’ensemble de leur chaîne de valeur. Cependant, pour que l’intégration de la RSE apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise, cette démarche doit être structurée et personnalisée en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques pertinents de l’activité pour déboucher à des actions concrètes en la matière.