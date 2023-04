Les citoyens peuvent désormais produire et consommer collectivement leur énergie

La transposition de deux directives européennes permet notamment le partage d’énergie entre producteurs et consommateurs d’une même communauté. Cette perspective enthousiasme nombre de citoyens qui voient là un moyen de s’affranchir partiellement de leurs fournisseurs, d’avoir de l’électricité à un prix stable et abordable et surtout de participer à la transition énergétique en créant de la cohésion sociale. Loin de se considérer comme de “nouveaux acteurs du marché”, les citoyens sont intéressés par les nouvelles solidarités qu’ils pourraient tisser localement.

Rassembler autour d’un projet commun

Le grand intérêt des communautés d’énergie est de rassembler des personnes autour d’un projet collectif autour de l’énergie. Dès lors que l’électricité produite est considérée comme un “commun”, se pose une série de questions : comment investir de manière équitable dans les sources de production ? ; comment consommer ensemble lorsque les sources produisent ? Comment mieux utiliser cette ressource commune ? Une transformation des pratiques, absolument nécessaire, ne se fait qu’avec l’émergence d’une nouvelle culture de l’énergie. Notre culture actuelle dépend d’une énergie toujours disponible, en de multiples points, et qui était jusqu’ici relativement bon marché. Nous devons apprendre à réduire nos consommations d’énergie et à nous adapter à une variabilité de l’énergie disponible.

Le déploiement des compteurs communicants est obligatoire pour calculer chaque quart d’heure le “partage d’énergie” entre les différents membres de la communauté. Nous avons cependant observé des réticences au déploiement de ces compteurs, et avons développé une ébauche d’alternative. En faisant un décompte précis des consommations, les compteurs communicants donnent la perception que l’électricité est une affaire individuelle. Il est apparu qu’un comptage collectif serait plus satisfaisant, par exemple, au niveau de la cabine basse tension : l’électricité produite localement serait considérée comme un “commun”. La communauté aurait alors en charge la gestion de l’électricité produite et consommée en aval de cette cabine. Cette proposition demande toutefois une modification des règlements en cours.

Simplifier là où c’est possible

Nous sommes au début d’un apprentissage collectif qui demandera des évolutions des pratiques quotidiennes, infrastructures et règlements. En effet, les citoyens rencontrent de nombreux obstacles dans la mise en œuvre des communautés d’énergie : complexité du système électrique et de ses marchés, création d’une dynamique collective autour du projet, identification des membres et des financements, constitution de l’entité légale, questions de gouvernance, adoption des compteurs communicants… Nous suggérons donc de ne pas complexifier davantage le système, voire de le simplifier là où c’est possible et de financer un accompagnement des futurs membres, surtout dans des contextes sociaux défavorisés.

En effet, la mobilisation des habitants au-delà d’un cercle déjà actif prend énormément de temps mais est indispensable pour développer les communautés. Il est nécessaire d’avoir un accompagnement en intelligence collective qui va au-delà d’un processus administratif d’institution d’une entité légale.

Nous observons également un risque d’accroissement des inégalités sociales suite au développement des communautés d’énergie. En effet, ces communautés vont d’abord se développer là où se trouvent les ressources financières et les compétences humaines.

Il est donc indispensable de suivre le développement des communautés et de s’assurer qu’il se fait de manière équitable.

(1) Voir https://wiki.voisinsenergie.agorakit.org/