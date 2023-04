Êtes-vous prêts pour un monde Vuca?

V de volatilité : on l’a vu avec les prix de l’énergie ou de certaines chaînes d’approvisionnement, ils peuvent varier, parfois du simple au quadruple, à la hausse ou à la baisse, en très peu de temps.

Ce qui nous amène au u de uncertain, incertain. On ne peut plus compter sur toutes les relations d'affaires y compris celles qui semblaient solides ou de longue date. Les déboires de Silicon Valley Bank et de Crédit Suisse l'ont montré.

C pour complexité : les relations sont tellement multiples et "multi-couches" qu’il est délicat de déterminer des liens de cause à effet simplistes et mécaniques. Nos sanctions occidentales envers la Russie ont nui également à nos économies.

Enfin le a de ambigü : on souhaiterait que le oui soit oui, que le non soit non mais nos relations se retrouvent dans des postures inconfortables.

On devrait reconnaître facilement les caractéristiques Vuca dans nos économies de ces dernières années. Mais alors que certains pensent que ce n’est que temporaire, lié à des crises aiguës de Covid ou d’Ukraine, plus nombreux sont les économistes qui nous annoncent que cela risque bien de devenir la norme… Les entreprises, petites ou grandes, doivent dès lors se doter d’une nouvelle capacité à naviguer dans un monde Vuca.

Un premier volet d’actions consiste à lutter pied à pied avec ces caractéristiques : chercher tous les moyens de regagner un peu d’assurance et de certitude ; par exemple, en cherchant des contrats énergétiques à prix fixes. Où encore en cherchant davantage d’autonomie ; par exemple, en se dotant de ses propres capacités de production.

Un autre volet consiste à surfer sur cette vague inévitable et ajuster ses propres services et offres à ce contexte incertain : par la diversification, le re-maillage économique local et l’adaptation, vertu cardinale de l’entrepreneur.