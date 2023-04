Même si elle est apocryphe, cette phrase capture l’intuition d’un sursaut de conscience de l’humanité, qui sans cela courrait à sa perte. La menace que l’on voyait vers 1970 était sans doute plutôt le péril nucléaire. À présent, ce sont diverses crises (sanitaire, énergétique, sociale, économique) qui sont devenues les nouveaux chevaliers de l’apocalypse.

La recherche de sens, en particulier en entreprise, est plus présente que jamais.

Entre l’entreprise, ses dirigeants, ses actionnaires, ses employés, ses consommateurs, se dessine un nouveau type de relation, plus ou moins explicite. On quitte progressivement le monde purement transactionnel de la consommation au moindre prix, parce que le citoyen-consommateur, s’il a les moyens du choix, se rend compte que les prix cassés se font souvent sur le dos d’une planète et de travailleurs surexploités. Sur ces tendances, les entreprises "à raison d’être" se sont multipliées en France, depuis qu’une loi donne une place particulière à ce statut. Plusieurs centaines d’entreprises sont entrées dans un processus de labellisation, et l’on vise 10 000 entreprises en 2025.

Ce changement progressif correspond également à une évolution des aspirations de collaborateurs : ils ne souhaitent plus être juste un rouage dans une grosse machine qui produit des biens de consommation, mais rejoindre un projet "qui fait sens" et qui peut expliciter son influence positive sur la société.

Les cyniques diront que ceci est un luxe : pour ceux qui n’ont pas les moyens, les hard-discounters resteront le chemin d’un futur abordable. Abordable, peut-être… mais désirable ?