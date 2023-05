Le législateur fiscal continue à commettre des abus

Nous avions enfin terminé en évoquant sommairement un exemple des abus que le législateur continue à commettre en violation des principes qui précèdent. Cet exemple est issu d'une loi de décembre 2017 qui a réformé en profondeur 23 matières relevant de l'impôt des sociétés, la réforme étant étalée sur trois ans. Il est particulièrement surréaliste en ce sens que le législateur a réussi la gageure d'introduire dans la loi une disposition rétroactive contenant une fiction générale et absolue d'artificialité et d'abus en vertu de laquelle toutes les modifications de date de clôture décidées à partir d'une date remontant à cinq mois avant le vote de la loi sont censées ne pas avoir eu lieu pendant la période de plus de trois ans soumise aux réformes dont question. Le but étant d'éviter que les sociétés modifient "artificiellement (sic) la date de clôture de leur exercice social en le prolongeant ou en le raccourcissant pour profiter plus tôt de dispositions avantageuses ou pour retarder l'application de dispositions préjudiciables".

D’emblée, il saute aux yeux qu’une telle disposition viole l’ensemble des principes constitutionnels énoncés ci-après.

1. Celui de la légalité des impôts. Pas un mot ne figure dans la loi sur la façon d'appliquer cette disposition concrètement, cette matière ayant ainsi été abandonnée à l'arbitraire de l'administration fiscale, en violation du principe de la légalité de l'impôt. Celui-ci implique que seule la loi peut en déterminer les éléments essentiels, à savoir en l'espèce les limites des contraintes découlant de la fiction incriminée sur la façon de ventiler l'assiette imposable à soumettre aux taux d'imposition successifs.

2. L'interdiction de rendre rétroactive les conséquences d'une modification de date de clôture. Comme la Cour constitutionnelle vient de le décider dans son arrêt du 27 octobre 2022 annulant certaines dispositions de la loi sur les comptes-titres, la rétroactivité fondée sur la publication d'un avis d'annonce au Moniteur belge doit être condamnée pour des raisons de sécurité juridique.

3. L'interdiction de présumer la volonté de commettre un abus fiscal sans permettre la preuve du contraire. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, toute présomption d'abus sans possibilité de prouver le contraire est entachée de nullité, ce qui vient d'être confirmé par l'arrêt précité de notre Cour constitutionnelle.

4. Double violation du principe constitutionnel de l'égalité. Selon une abondante jurisprudence, le principe de l'égalité interdit que soient traitées de façon identique des situations totalement différentes. Tel est le cas de la fiction incriminée dès lors qu'elle a pour effet, d'un côté, de traiter des modifications de date de clôture parfaitement licites de la même façon que celles qui sont abusives et, d'un autre côté, d'empêcher les sociétés qui ont fait coïncider leur exercice social avec l'année civile d'être traitées de la même façon que toutes les sociétés qui clôturent le 31 décembre de chaque année.

5. Le caractère disproportionné et onéreux pour les sociétés qui n'ont fait qu'exercer un droit qui leur est reconnu par le droit des sociétés. À l'évidence, la mesure est d'autant plus disproportionnée et injustifiable qu'elle entraîne des coûts élevés de comptabilité et de fiscalité (donc une atteinte au droit de propriété) liés à l'obligation illégale de procéder à une double clôture des comptes "annuels", au demeurant pendant trois exercices successifs. Elle dissuade aussi les sociétés d'exercer un droit qui leur est reconnu.

6. La violation du principe de l'annalité de l'impôt ainsi que de celui de l'unicité des comptes annuels. L'obligation de procéder à une double clôture des comptes viole l'unicité des comptes annuels tandis que son application pendant trois exercices successifs viole le principe constitutionnel de l'annalité de l'impôt, celui-ci impliquant que les résultats d'un exercice ne peuvent être influencés que par les évènements survenus pendant celui-ci.

Enfin, alors que l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle a supprimé toute équivoque quant à l’inconstitutionnalité à la fois de la rétroactivité ainsi que du caractère irréfutable de la présomption d’abus, plutôt que de revoir sa position, l’administration fiscale continue à contraindre les sociétés à se soumettre à ses injonctions de dédoublement de leurs résultats. Exactement comme si l’État était au-dessus des lois ou comme si, atteint de cécité mentale, il se croyait à l’abri du risque de devoir dédommager les contribuables du préjudice qu’il leur cause.