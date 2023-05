L’instabilité des régimes fiscaux renforce les inégalités

L’asymétrie et le coût de l’information

Face à l’impôt, nous ne sommes pas égaux. C’est d’autant plus vrai lorsque nous décortiquons les textes juridiques détaillant les projets d’instauration d’un nouveau subside, d’une nouvelle taxe ou prévoyant la modification des conditions d’application d’un régime fiscal. Ainsi, une petite entreprise n’a-t-elle pas les moyens de se payer les services d’un juriste d’entreprise ou d’un expert-comptable à temps plein, là où des multinationales ont des services juridiques à l’affût du moindre changement dans l’environnement fiscal de leur employeur. Une petite entreprise pourrait ne pas savoir qu’elle est éligible pour obtenir un certain subside alors que la multinationale n’hésitera pas à le réclamer si elle remplit les conditions pour son obtention.

Si nous devions faire une comparaison avec le quotidien, les réformes fiscales successives s’entassent tels des vêtements à peine portés que nous jetons sur une chaise dans un coin d’une chambre.

Ce constat peut s’étendre au cas d’un employé salarié, vivant exclusivement de ses revenus du travail, versus une personne ayant les moyens de planifier sa succession, de choisir la voie licite la moins imposée pour sauvegarder son patrimoine par les conseils avisés d’un fiscaliste.

Cette inégalité de circonstance provient d’une asymétrie de l’information : nous ne sommes pas égaux lorsque nous sommes confrontés à la complexité de la fiscalité belge. Et si nous désirons acquérir les mêmes informations, les mêmes conseils fiscaux, le pourcentage du patrimoine et des revenus dédiés à se procurer de tels services sera lui aussi très différent d’une personne à une autre, d’une entreprise à une autre.

Rendre la fiscalité plus simple

La matière fiscale est un sujet complexe et technique. Cette complexité est accrue par la multiplicité des sources de droit fiscal : source européenne, fédérale, régionale voire locale (par exemple, la taxe sur l’entretien des égouts).

Si nous devions faire une comparaison avec le quotidien, les réformes fiscales successives s’entassent tels des vêtements à peine portés que nous jetons sur une chaise dans un coin d’une chambre. Les couches de réformes s’accumulent, limitant profondément toute vision globale de la fiscalité actuelle applicable en Belgique.

Même si la tâche est ardue, la responsabilité des politiciens est de cesser cette accumulation de réformes fiscales toujours plus complexes et de faire un cadastre le plus global possible de la fiscalité belge.

La question fondamentale lors d'une telle réflexion sur la fiscalité est : "Quel régime fiscal doit exister et à quelles fins ?". En faisant de la sorte, cette refonte intégrale de la fiscalité belge permettra d'une part de revenir à plus grande justice fiscale et sociale par une simplification des mesures fiscales, et apportera d'autre part plus de stabilité juridique et fiscale dans le futur, ce qui contribuera à réduire les risques liés à l'entrepreneuriat et à accroître l'attractivité de notre économie à l'étranger.