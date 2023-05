Licenciement : motif grave, préjudice et… perte de confiance

L’atteinte à la nécessaire relation de confiance entre les parties constitue le critère essentiel de l’appréciation de la gravité de la faute. Il s’ensuit que toute faute ayant causé une perte radicale et définitive de la confiance de l’employeur en son travailleur et rendant impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre les deux parties justifie en soi le congé pour motif grave. Il est généralement acquis que la faute ne doit pas nécessairement avoir occasionné un préjudice à l’employeur, dès lors que le critère légal est la perte de confiance.

Le fait et les circonstances

Cette perte de confiance implique que la faute soit appréciée non de manière abstraite mais concrètement en prenant en considération l’ensemble des éléments de fait relatifs à l’acte lui-même et au contexte dans lequel il a été posé. Le fait qui peut justifier le licenciement sans préavis ni indemnité est donc le fait accompagné de toutes les circonstances qui sont de nature à lui conférer le caractère d’un motif grave. Dans son appréciation du motif grave, le juge tiendra ainsi compte de l’ancienneté, des fonctions, des responsabilités, du passé professionnel, des éventuels antécédents, de l’état de santé physique et mentale du travailleur tel que connu par l’employeur. Ces éléments concernent le travailleur comme l’employeur.

Dans un arrêt récent du 6 février 2023, la Cour de cassation s’interroge sur la portée du préjudice subi par l’employeur. Faut-il tenir compte du préjudice (et de son ampleur) dans l’appréciation de la gravité de la faute commise par le travailleur ?

Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation sont simples : Madame X est responsable du dépôt des déclarations à la TVA dans une entreprise. Son employeur lui reproche principalement ce qui suit : (a) ne pas avoir déposé, dans les délais, une déclaration ; ce qui fut sanctionné par une amende que la travailleuse régla sans en informer son responsable hiérarchique ; (b) ne pas avoir immédiatement informé son supérieur hiérarchique, ni entrepris les démarches nécessaires pour contester la taxation d’office et (c) ne pas avoir constitué de provision conformément aux règles internes de la société. Pour ces motifs, Madame X est licenciée pour motif grave.

Pas immédiatement et définitivement impossible

Madame X va contester ce licenciement. Elle obtiendra gain de cause, tant en première instance qu’en appel. Pour la Cour du travail, les fautes de la travailleuse ne rendent pas la collaboration professionnelle immédiatement et définitivement impossible (1). L’employeur démontre avoir subi un préjudice important à la suite des fautes commises par Madame X mais, pour la juridiction du travail, ce préjudice n’est pas pertinent pour apprécier la gravité des fautes.

L’employeur jette ses dernières forces dans la bataille : il se pourvoit en cassation (2). Pour rappel, la Cour de cassation est le juge du droit. Elle ne réexamine pas les faits. Elle vérifie que les tribunaux ont correctement appliqué la loi.

Dans son pourvoi, l’employeur reproche au juge de ne pas avoir tenu compte du préjudice subi dans son appréciation de la gravité des fautes. La Cour de cassation va donner raison à l’employeur : le dommage et l’ampleur de celui-ci peuvent constituer un élément d’appréciation. En refusant d’en tenir compte, la Cour du travail a méconnu la notion de motif grave. L’arrêt est donc annulé et l’affaire renvoyée devant une autre Cour du travail.

Apprécier “in croncreto”

Que retenir de cet arrêt ? Premièrement, qu’une faute peut justifier un licenciement pour motif grave, même en l’absence de préjudice dans le chef de l’employeur (notre employeur n’est donc pas certain d’obtenir gain de cause devant la Cour du travail de renvoi) et, qu’à l’inverse, une faute ayant causé un préjudice important à l’employeur ne constituera pas nécessairement un motif grave.

Deuxièmement, que l’évaluation de l’atteinte aux relations de confiance demeure le critère essentiel, à apprécier in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances, parmi lesquelles, le cas échéant, le préjudice subi par l’employeur.

Personnellement, je ne serais pas surpris que, dans le futur, les juges, au moment de se demander s’il est juste et raisonnable de sanctionner le comportement du travailleur par la perte de son emploi sans préavis ni indemnité, se montrent moins “sévères” en l’absence d’un dommage à l’employeur (ou en présence d’un dommage mineur). À suivre donc…

(1) Cour du Travail de Bruxelles, 17 juin 2021, RG 21/385/A.

(2) Cass., 6 février 2023, S.18.0095. N.