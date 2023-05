Comment la Belgique peut devenir leader européen du smartphone reconditionné

On s’interroge abondamment, dans les pays développés, sur les moyens à mettre en œuvre pour que les acteurs économiques s’illustrent dans la création du monde de demain : soutien aux activités R&D, attraction de capital-risque, aplanissement des obstacles fiscaux… Mais une dimension trop peu explorée, et qui est pourtant l’une des clefs du succès des pays figurant parmi les plus grands innovateurs mondiaux, est simplement qu’ils partent avec plusieurs longueurs d’avance.

Leur réussite est avant tout la matérialisation d’une volonté farouche d’être ceux par qui le futur arrive. Différence de vision plus que d’efforts, différence d’ambition. Les vainqueurs de l’innovation scrutent l’avenir et y reconnaissent les changements inéluctables. Et ils partent. Ils n’attendent pas le signal de départ, ils sont le signal de départ. Et la course existe parce qu’ils y croient. Ils savent que si le monde fondamentalement différent de demain peut être empreint encore de leurs valeurs, c’est parce que, eux, l’auront fait naître d’aujourd’hui.

L’exemple nordique

Les pays nordiques, champions de l’innovation européenne, en sont un exemple évocateur. Dans ces contrées que caractérise une façon aussi pragmatique qu’éthique de considérer l’avenir, par des investissements précoces ou en encourageant la volonté collective de répondre aux défis du monde contemporain, les gouvernements créent sur leur sol des parcelles de futur. Leurs citoyens y ont les premiers accès à une réalité nouvelle et ils tirent profit de leur avance quand le reste du monde les y rejoint.

À Stockholm, dit-on, “on ne produit pas des start-up, on élève des licornes”. Aucune autre région, en effet, à part la Silicon Valley, n’a engendré, par habitant, autant de ces entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars. Il est communément admis que cet extraordinaire succès émane de deux décisions visionnaires prises dans les années 90 : l’instauration d’un incitant fiscal pour encourager les Suédois à acquérir un ordinateur et la construction à Stockholm, en 1994, du plus grand réseau de fibre optique au monde. Ces mesures ont donné naissance très tôt à une génération de natifs du numérique qui auront été les créateurs de Skype, Klarna, Spotify, King, iZettle…

La Norvège se distingue aujourd’hui, de la même manière et au grand bénéfice de ses start-up, par sa transition précoce vers la mobilité électrique. Le pays compte notamment le réseau de points de chargement le plus dense au monde et le plus grand nombre de voitures électriques par habitant.

Mais toutes les succes stories nordiques ne reposent pas sur d’importants investissements structurels. Ce qu’elles ont toutes en partage est une attitude volontariste à l’égard du futur. Le Danemark en est un bel exemple, régulièrement salué pour ses efforts inégalés contre le gaspillage alimentaire. Il n’est pas surprenant dès lors que Copenhague ait constitué un terrain propice à la fondation puis au développement d’une entreprise que le Time Magazine liste en 2022 parmi les 100 plus influentes du monde, Too Good To Go, qui a à ce jour levé plus de 45 millions d’euros et, surtout, sauvé plus de 200 millions de repas dans le monde.

29 000 emplois à créer

Le smartphone s’est progressivement imposé comme une extension de nous-mêmes, omniprésente dans nos vies… et dans nos tiroirs. Dix millions d’appareils gisent inutilisés en Belgique et 700 millions dans toute l’Union européenne. Soit 15 000 tonnes d’or, d’argent, de cuivre, de cobalt et d’autres ressources extraites à grand coût environnemental et humain pour finir, quelques mois plus tard, sans fonction et oubliées. Pourtant, 80 % des smartphones mis de côté sont toujours utilisables.

Le marché s’emploie à corriger cette inefficience, porté par des consommateurs toujours plus conscients de leur impact sur le monde. Aujourd’hui, 15 % des smartphones vendus en France sont issus du reconditionnement. Ce chiffre atteindra 50 % en 2030. Un essor fulgurant qui pose deux questions fondamentales.

D’abord : opposerons-nous un obstacle structurel au greenwashing ? La majorité des appareils vendus en Europe actuellement arrive d’Amérique sans traçabilité aucune. Or, l’économie de ressources en faveur de laquelle s’engagent les acheteurs du reconditionné implique la garantie d’un traitement local. Sans elle, les citoyens qui se veulent un instrument de changement pour le meilleur restent prisonniers d’un système qui feint de se corriger mais se borne tragiquement à substituer une erreur à une autre.

Ensuite : Qui bénéficiera de cette formidable opportunité économique ? 29 000, c’est le nombre extraordinaire d’emplois qui seraient créés si 20 % des smartphones vendus en Europe y étaient reconditionnés. La Belgique peut s’imposer comme le leader de cette industrie, tirant profit de sa position géographique exceptionnelle, si elle parvient rapidement à surmonter le principal obstacle à la croissance exponentielle de ce marché : la récolte des téléphones inutilisés.

Un choix engagé, pionnier et profitable

Pour répondre à ces défis, nous proposons la création d‘un incitant fiscal visant à stimuler la remise en circulation des smartphones belges et leur traitement local. L’incitant sera proportionnel à la valeur d’achat du téléphone et conditionné au fait qu’il ait été remis, après une utilisation d’au moins 30 mois, à des acteurs locaux agréés, souscrivant à la Charte européenne de reconditionnement responsable d’équipements numériques.

Une industrie forte du reconditionné doit émerger en Europe et la Belgique peut incarner dès aujourd’hui cet avenir durable. Faisons de la normalisation du reconditionnement local un choix engagé, pionnier et profitable avant qu’il ne devienne une norme nécessaire, imposée et qui bénéficie à d’autres.

L’exemple nordique est là pour le rappeler : le futur n’est pas un moment éloigné dans le temps et qui, un jour, nous arrive. Le futur, c’est un endroit sur la Terre où on a pris les bonnes décisions aujourd’hui et dont le reste du monde partagera les réalités demain.