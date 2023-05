La réforme, pas anodine, de la taxe sur les ASBL

Depuis la loi de 1921 accordant la personnalité juridique aux ASBL, AISBL (associations internationales sans but lucratif) et fondations privées, celles-ci peuvent détenir un patrimoine de manière illimitée dans le temps. Ces entités peuvent ainsi éviter de payer des impôts sur la transmission des biens. À titre de contre-mesure, la taxe annuelle dite "compensatoire de droits de successions" fut mise sur pied à l’époque et calculée sur l’ensemble des biens matériels et immatériels dont l’ASBL est propriétaire.