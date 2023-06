La chaire en pratiques managériales innovantes de l’Ichec Brussels Management School questionne les pratiques émergentes quant à leur capacité à soutenir un management responsable, soucieux de soutenabilité et de justice organisationnelle. Nos travaux de recherche investiguent de façon empirique ces pratiques dans différents contextes d’entreprise (secteur, type, taille…). Il ressort de nos travaux une réelle et forte préoccupation pour ces questions de durabilité managériale, et ce, dans le chef des différentes parties prenantes que nous avons pu rencontrer (et donc pas uniquement dans le chef des directions et des managers). Si les termes utilisés sont bien évidemment à chaque fois spécifiques, la préoccupation est bien là.

Des interrogations

Mais ce constat se complète par des interrogations, voire un désarroi certain quant aux alternatives en termes de pratiques de management. À ce jour, nos travaux nous amènent, au-delà de la caractérisation du management responsable, à repenser le regard que nous portons sur l’entreprise et son management. Ce changement de perspective, c’est ce à quoi nous invite entre autres la pensée complexe d’Edgar Morin : délaisser une pensée disjonctive (en mode soit/soit) pour intégrer une pensée dialogique (en mode et/et). C’est bien là l’ambition d’un management autrement.

La proposition peut apparaître simple de prime abord, mais n’en est pas moins très ambitieuse tant nous sommes ancrés dans nos modes de pensée cartésienne, analytique qui découpe pour mieux comprendre et maîtriser. L’idée du management responsable invite au contraire à s’inscrire dans une pensée qui intègre. Ainsi, servir une performance globale dans un contexte de gouvernance ouverte prenant en considération les multiples temporalités à l’œuvre met en exergue les tensions et paradoxes qui animent l’entreprise et sa gestion. Il ne s’agit pas (plus) de simplifier pour solutionner mais bien de savoir tirer parti de ce "désordre" pour créer une valeur soutenable et juste.

Ainsi, par exemple, lors de l’instauration d’une nouvelle pratique de gestion de l’information client, il importe de tisser des liens entre les pôles dialogiques identifiés. Ces derniers tiennent, d’une part, au fait que cette pratique facilite l’exercice du métier (en offrant à chacun, à tout moment, une vision claire de la situation du client) et, d’autre part, au fait que cette pratique implique aussi, et, dans le même temps, une transparence des activités de chacun pouvant être assimilée à une nouvelle forme de contrôle. Il s’agit bien de penser simultanément l’habilitant (qui permet de faire) et le disciplinant (qui permet de faire mieux ensemble).

Apprendre à faire autrement

Dès lors, ce management autrement nécessite, à tout le moins, la maîtrise du raisonnement dialogique, celui qui permet de danser avec les paradoxes. Il permet en effet de dépasser les oppositions thématiques pour penser des pratiques de gestion intégrées. En effet, innover dans ses façons de gérer l’entreprise nécessite de faire face à la complexité, et donc inévitablement aux tensions et contradictions en émergence. Il n’y a pas de baguette magique ; il s’agit d’apprendre ensemble à faire autrement. Nos travaux nous amènent donc aujourd’hui à travailler activement à la construction de formations à même de répondre à ces ambitions.