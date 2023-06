Une autre fiscalité, plus simple, est-elle possible?

Plutôt que de continuer à aggraver la multiplication, la lourdeur et la complexité de textes de plus en plus incompréhensibles et générateurs à la fois d’insécurité juridique ainsi que d’effets incohérents et négatifs pour notre économie, ne pourrait-on pas réfléchir à une fiscalité qui, dans un monde idéal, se limiterait au maintien de l’impôt sur la consommation qu’est la TVA, combiné avec un impôt unique sur l’enrichissement des citoyens ?

Ce nouvel impôt se substituerait aux impôts que sont l’impôt des personnes physiques ainsi que l’impôt des sociétés, aux droits de succession et aux taxes diverses telles que la taxe sur les comptes-titres, la taxe sur les opérations de Bourse ainsi que les droits de mutation.

Il consisterait en la taxation de l’enrichissement effectif, hors inflation, découlant pour le citoyen de l’accroissement net de la valeur de son patrimoine durant l’année civile. Celle-ci impliquerait l’obligation pour chacun de procéder à une évaluation de son patrimoine en début et en fin d’année, seul l’accroissement hors inflation étant soumis à l’impôt à un taux progressif.

Il est entendu à ce sujet que le risque de sous-évaluation d’actifs serait limité par des accroissements en cas d’insuffisance ainsi que par un rattrapage lors du constat d’insuffisance ou d’absence de déclaration.

Alors que l’idée de taxer les plus-values envisagées isolément lors de la réalisation de certains actifs est une source d’appauvrissements, d’injustices et d’aggravation de la complexité des lois, pareille formule présenterait l’avantage d’être ultra simple, favorable à la richesse nationale, à la compétitivité et à la consommation, flexible et respectueuse de l’équité, de la capacité contributive et des réalités économiques.

Simplicité

Cette simplicité permettrait de supprimer notamment l’impôt sur les revenus des personnes physiques ainsi que des sociétés, les droits de succession ainsi que la retenue à la source sur les dividendes et les intérêts. Notamment, l’impôt des sociétés serait remplacé par l’accroissement du patrimoine provenant des dividendes ainsi que, en ce qui concerne l’enrichissement des sociétés, par l’accroissement de valeur des actions qui les représentent. D’où la disparition de ces hérésies que constitue notamment l’appauvrissement découlant soit de la taxation des plus-values lorsqu’elles sont réalisées, soit de la perception de taxes sur des patrimoines en perte, soit encore de la triple (voire la quadruple en cas d’actions étrangères) imposition découlant de la taxation des plus-values sur actions, laquelle se cumule avec la taxation des bénéfices de la société ainsi que des dividendes futurs qu’elles représentent.

Il est entendu que les précomptes seraient maintenus exclusivement en vue de la taxation des non-résidents. Inversement, un crédit d’impôt serait prévu en faveur des revenus d’origine étrangère en raison de leur taxation à l’étranger.

Enfin, les droits de succession pourraient être supprimés à charge des héritiers résidents en Belgique dès lors qu’ils seraient remplacés par l’impôt dû sur l’accroissement de leur patrimoine qui en résulte. Quant aux citoyens qui consomment l’intégralité de leurs revenus, ils ne seraient soumis qu’à la TVA sur les biens qu’ils consomment.

En revanche, les cotisations sociales devraient être maintenues compte tenu de leur affectation spécifique.

Équité et efficacité

En ce qui concerne le respect de l’équité et des réalités économiques, cette réforme aurait pour effet de traiter de façon égalitaire toutes les sources d’enrichissement, qu’elles proviennent d’une activité professionnelle, de l’accroissement de valeur des éléments du patrimoine privé, voire des gains de jeu. De même, elle tiendrait compte automatiquement des moins-values ainsi que de l’inflation. Quant à la suppression de l’impôt des sociétés, elle entraînerait une amélioration sensible de la compétitivité des sociétés belges et, corrélativement, de la valeur des titres représentatifs de leur capital.

Sur le plan économique, la réforme favoriserait la consommation et constituerait une source d’accroissement du patrimoine national. Sa flexibilité serait assurée par un barème progressif et des règles particulières tenant compte des problèmes spécifiques et notamment de la situation familiale.

Enfin, toujours en raison de sa simplicité, cette réforme serait une source de pérennité de la législation ainsi que, corrélativement, de la sécurité juridique et de la paix judiciaire.

Malheureusement, il ne s’agit que d’un rêve portant sur une solution trop simple pour qu’elle ait une chance de voir le jour dans un monde d’humains. Pourquoi, en effet, faire simple quand on peut faire compliqué ?