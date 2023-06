La figure d'entrepreneur, un profil plus flexible que le manageur "capitaine d'industrie" ?

Vingt ans plus tard, notre époque est friande d’entrepreneurs avec un imaginaire enrichi par les succès de Google, Facebook, Tesla, Odoo, etc. : apparaît, la figure d’un entrepreneur qui part de rien, si ce n’est une vision d’un futur souhaitable et, peu à peu, fait apparaître les conditions de création d’un prototype puis d’un produit ; puis, si le marché est au rendez-vous, d’un succès commercial. Dans les écoles de commerce et d’ingénieurs, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus aspirer à travailler dans la grande boîte rassurante mais à se lancer dans l’aventure exaltante (et risquée) de la start-up.

À lire aussi

Sans tomber dans la caricature, on sent bien que ces deux profils, entrepreneurs et managers, ont une large intersection de traits similaires… mais aussi de grandes différences d’aptitude et d’attitudes. Quand on voit la place que ces profils prennent dans notre économie, on peut s’étonner qu’ils ne soient pas davantage étudiés (on avait déjà cité la théorie de l’effectuation de Sarasvathy).

Une recherche de Hec ULiège menée par Frédéric Ooms vient de jeter une lumière intéressante, en observant le cerveau des entrepreneurs en IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) dans une collaboration avec l’équipe du professeur Steven Laureys du CHU Liège. Dans cette discipline émergente qu’est le neuroentrepreneurship, ils ont mis en évidence que les entrepreneurs en série présentent une connectivité plus élevée entre l’insula droite (associée à la flexibilité cognitive) et le cortex préfrontal antérieur (région clé pour les choix exploratoires), par rapport à leurs collègues managers. Ces résultats indiquent que les entrepreneurs font montre d’une plus grande flexibilité cognitive, ce qui leur permet d’équilibrer efficacement l’exploration et l’exploitation, un élément clé de succès.

Avis aux volontaires : une nouvelle phase de l’étude recrute une cohorte de jeunes entrepreneurs.