L'électrification, la plus grande opportunité de l’histoire du capitalisme ?

Aujourd’hui, les technologies propres liées au domaine énergétique arrivent à des points de bascule qui surviennent lorsque les conditions permettent aux nouvelles technologies ou pratiques de surpasser les technologies en place en termes de coût, de fonctionnalité et d’accès. Ces points de bascule ont déjà été atteints dans le transport routier et le chauffage résidentiel. Plus de dix millions de voitures électriques ont ainsi été vendues dans le monde en 2022, soit environ 13 % du total des ventes alors qu’elles n’en représentaient que 2 % en 2019. De même, les prix de l’énergie éolienne et solaire ont chuté, faisant de l’énergie solaire la source d’électricité la moins chère de l’histoire.

Plus de 1 000 milliards d’investissements

La transition des combustibles fossiles vers les métaux "d’électrification" recyclables à l’infini impactera l’ensemble des systèmes économiques. Des chaînes d’approvisionnement entièrement nouvelles et des réseaux de nouveaux services pour l’extraction, le traitement, la fabrication, l’installation et l’entretien des nouveaux actifs électrifiés devront être créés. Ceci engendrera de nouvelles sources de profit, avec des entreprises qui sortiront gagnantes de la transition car elles ont su adapter leur modèle d’affaires, et d’autres perdantes. Et les engagements des États pour soutenir cette transition sont massifs. En témoigne le plan colossal de mesures climatiques adopté par les États-Unis dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (Ira).

En 2022, les investissements mondiaux dans les technologies énergétiques à faible teneur en carbone ont dépassé les 1 000 milliards de dollars. De plus, pour la première fois, davantage de capitaux sont injectés dans les énergies renouvelables que dans le pétrole ou le gaz. Les énergies renouvelables, les réseaux électriques éoliens et solaires et le stockage de l’énergie représentent aujourd’hui plus de 80 % des investissements totaux dans le secteur de l’électricité.

Malgré ces avancées, nous pensons que les marchés n’évaluent pas encore les opportunités à venir. En effet, la nature de la transition énergétique est complexe, elle touche tous les secteurs et modifie rapidement la dynamique de l’offre et de la demande. Les secteurs sont soudainement reliés par leur utilisation commune de l’électricité mais cette réalité transversale doit encore être intégrée dans l’économie.

En attendant 25 000 milliards…

Chez Lombard Odier, nous estimons que 25 000 milliards de dollars d’investissements seront libérés d’ici 2030 pour faire avancer l’électrification de l’économie mondiale. Cela équivaut au PIB des États-Unis en 2022 ! Cet énorme déploiement de capitaux entraînera des changements étonnamment rapides dans les sources de revenus.

Par exemple, d’ici 2030, les ventes de véhicules électriques atteindront les 1 700 milliards de dollars, avec une croissance de 20 % par an, tandis que le marché des véhicules à combustion chutera annuellement de 8 %. En outre, la demande pour les technologies à l’origine de ce changement historique, comme les semi-conducteurs, les métaux de transition ou les entreprises de logiciels, connaîtra également une croissance exponentielle.

Pour les investisseurs, ces réalités constituent un message clair qui consiste à s’aligner sur le consensus scientifique écrasant autour de la croissance exponentielle de l’électrification, à observer les signes déjà visibles du déclin des combustibles fossiles et à tirer parti de l’amélioration de la compétitivité des coûts des technologies telles que la production d’énergie renouvelable, les véhicules électriques ou les pompes à chaleur résidentielles et industrielles.

On le voit, les révolutions technologiques sont exponentielles et non linéaires. La transition est en marche et il n’y a pas un instant à perdre.