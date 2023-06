Les régulateurs du nucléaire face aux start-up

Les SMR sont plus petits mais produisent proportionnellement plus d’énergie thermique (de l’ordre de 10 à 50 %). Tout en étant plus efficaces, ils rejettent d’autant moins de chaleur dans l’environnement, ce qui signifie moins de consommation d’eau pour les refroidir. Certains concepts peuvent même se passer d’eau, ce qui ouvre la porte à des réacteurs dans des zones arides. Les SMR visent souvent des angles morts de l’utilisation du nucléaire : la production de chaleur pour les nombreux processus industriels ou la désalinisation. Il y a, par exemple, les cimenteries qui sont à l’origine de 5 % de toutes les émissions de CO₂ anthropiques. On pourrait même imaginer de telles unités fournir de l’électricité de manière flexible : elles produiraient en permanence à 100 % mais selon l’état du vent ou de l’ensoleillement, une partie ou toute l’énergie thermique produite serait transformée en énergie électrique ou resterait sous forme de chaleur.

Changement de métier

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’équivalent français de l’AFCN, a pu, lors de la présentation de son rapport annuel 2022 au Sénat français, donner sa vision de ce changement qualitatif dans son métier qui est déjà à l’œuvre : c’est la fin de l’unicité, c’est-à-dire : un face-à-face avec un exploitant unique possédant une maturité technique importante, des milliers d’années-réacteurs de retour d’expérience cumulé et d’ingénierie.

Face à de nouveaux acteurs sans rien de tout cela, un régulateur nucléaire ne doit pas changer sa doctrine, comme l’a rappelé le président de l’ASN, mais il doit adapter son analyse. Ce sont des start-up ultra-innovantes qui viennent avec des concepts sans démonstration de faisabilité et qui s’appuient essentiellement encore sur de la recherche. Tant mieux. C’est cela l’innovation. L’enjeu est alors d’orienter le porteur du projet vers les bons choix technologiques et relais industriels même si celui qui vient voir le régulateur veut que cela aille vite. Le régulateur ne doit pas non plus changer de métier. Il peut éclairer mais ne peut franchir la ligne rouge du conseil.

Autre différence de taille : ce n’est pas le futur exploitant qui vient voir le régulateur mais bien des fabricants. Les concepts présentés sont innovants et s’appuient parfois sur des combustibles nucléaires qui n’existent pas encore. C’est leur péché mignon. Il faut imaginer toute une filière en amont pour fabriquer le combustible et en aval pour traiter les combustibles usés. Or, ces concepts prévoient parfois des enrichissements élevés, ce qui pose, sans filière en aval, des risques de prolifération.

La promesse des SMR ou des AMR (Advanced Modular Reactors), par leur petite taille et leur conception modulaire, c’est de pouvoir être installés n’importe où, être démontables mais ce serait aussi la première fois qu’une installation nucléaire ne serait pas sur un site dédié, sécurisé, surveillé par des gardes. Comment en tenir compte si on ne veut pas le faire ? Utiliser directement la chaleur produite par le réacteur pour l’industrie impliquera une proximité des usages industriels auxquels elle est destinée. Ces industries peuvent connaître des accidents contre lesquels le réacteur doit être protégé.

Les petits réacteurs se basent sur la sûreté passive : les lois de la physique suffisent pour faire revenir le réacteur dans un état sûr en toutes circonstances. C’est écarter le cauchemar des “stations black-out” : la perte totale d’électricité pour faire fonctionner les pompes et les systèmes de sécurité qui servent à refroidir le cœur même si les mesures post-Fukushima prévoient maintenant cette éventualité. Même s’il est tentant de ne se baser que sur des simulations pour confirmer l’efficacité de la solution passive, il faut la démontrer.

Impression 3D

Enfin, il faut, rappelait l’ASN, aborder la question des processus de fabrication additifs dont on attend beaucoup en termes de liberté de conception… ou de remplacement de pièces qu’on ne fabrique plus dans des centrales plus anciennes. La fabrication additive permet de fabriquer un produit par ajout de matière en couches successives. Au départ, utilisée dans l’aéronautique et le médical pour fabriquer des prototypes, elle permet de réaliser des pièces à l’unité ou en petite série dans des délais très courts et à moindre coût. L’impression 3D est un exemple. Mais comment qualifier des pièces jamais fabriquées auparavant, par un procédé neuf ?

Les SMR ont vocation de s’établir dans plusieurs pays : il faudra une coordination des régulateurs nucléaires au niveau européen pour leur examen. Ces nouveaux types de réacteurs ne seront rentables que construits à grande échelle et déployés partout : fragmenter leur examen réglementaire, leur imposer des conditions de sûreté différentes, pays par pays, c’est le bon moyen de grever les économies d’échelle.

Ce renouveau du nucléaire que personnifient ces start-up, on le doit aux décisions de changement fort de politique énergétique dans plusieurs pays. Il faut rendre ces décisions stables, les prendre longtemps à l’avance et avec suffisamment de visibilité. Des conditions nécessaires pour garantir la sûreté nucléaire. Ces décisions font souvent fi des exploitants. Ce sont pourtant eux, pas les gouvernements, qui conduisent les projets. Ils ont besoin de temps pour construire la sûreté de nouveaux projets ou de projets de prolongation. Cette prolongation des centrales nucléaires actuelles et le développement des SMR sont une opportunité formidable chez nous pour le renouveau du nucléaire : une base solide d’expertise sur laquelle on peut innover mais à condition de ne plus s’épuiser en guerres idéologico-politiques qui n’ont plus leur place.