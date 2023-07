Comment attirer la prochaine génération de travailleurs ? Adoptez l'ESG !

Les critères ESG, c’est-à-dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ne sont pas seulement des facteurs qui feront bientôt l’objet d’un rapport obligatoire dans le cadre des normes European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Ils représentent également l’opportunité de changer la donne sur le marché du travail, notamment en attirant la plus jeune génération qui est de plus en plus à la recherche d’un travail qui a du sens.

Les nombreuses grèves pour le climat organisées par la Gen Z (génération née entre 1997 et 2012) ces dernières années en sont le meilleur exemple. Ces jeunes activistes s’unissent autour d’un “oui” sans équivoque lorsqu’il s’agit de l’importance du développement durable. Mais quelle est la profondeur de leur engagement et comment se traduit-il sur le marché du travail ?

Un travail riche de sens

Des études ont montré des similitudes intéressantes entre la génération Y (née entre 1980 et 1996), aussi appelée Millenials, et la Gen Z. En tant que professionnels, ils sont constamment à la recherche d’un travail qui a du sens et qui leur donne un but, autrement dit, une utilité. Par conséquent, dans la concurrence actuelle pour attirer les talents, les organisations qui proposent des emplois ayant une pertinence ou un objectif social ont un avantage concurrentiel sur les autres ; tant pour la génération Y que Z. Elles considèrent toutes les deux que les facteurs ESG sont cruciaux lorsqu’il s’agit de choisir un employeur.

Par exemple, une récente diplômée en Strategic Human Resource Management m’a expliqué que, dans sa recherche d’un premier emploi, elle accordait une importance particulière à deux choses : la création d’un impact significatif sur le lieu de travail, d’une part, et l’engagement de l’entreprise en faveur des actions ESG, d’autre part.

Les entreprises qui démontrent leur engagement en termes d’ESG et qui s’engagent activement dans le développement durable ont donc un avantage lorsqu’il s’agit d’attirer ces candidats.

Transparence et sens des responsabilités

En outre, les candidats des jeunes générations préfèrent la transparence et le sens des responsabilités. Les entreprises qui partagent ouvertement leurs politiques ESG et communiquent ouvertement leurs performances dans ce domaine attireront plus facilement ces profils. Il est essentiel de mettre en avant les efforts de l’organisation en matière d’ESG au cours du processus de recrutement.

Guerre des talents

Les organisations sont confrontées à une concurrence féroce, non seulement pour attirer les meilleurs candidats, mais aussi pour retenir ces talents. Les entreprises qui ne donnent pas la priorité au développement durable ou qui n’ont pas de politique ESG claire risquent de perdre les talents des générations Y et Z au profit de concurrents qui poursuivent activement ces objectifs. Si une entreprise est perçue comme ne partageant pas les mêmes valeurs et convictions que ces générations, elle devient alors moins attrayante en tant qu’employeur.

Adopter l’ESG

Il est clair que les Millennials et la Gen Z engagent, ou non, des relations avec les entreprises pour des raisons très personnelles, souvent liées à l’impact sociétal positif ou négatif d’une entreprise. Pour attirer les jeunes esprits les plus brillants et les plus passionnés, il faut donc s’assurer que votre entreprise adopte l’ESG et montre son engagement en faveur du développement durable. Vos futurs employés vous en remercieront.