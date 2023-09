Le bonus pension : miracle ou illusion ?

Corriger les inégalités de revenus

La ministre des Pensions, Karine Lalieux, considère le bonus pension comme un moyen de récompenser les travailleurs qui prolongent leur carrière et d’harmoniser les régimes des pensions pour favoriser la justice sociale. Tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, entre 62 ans et 65 ans, auraient droit à cette somme s’ils décident de continuer à travailler plutôt que de prendre leur retraite anticipée. Cela pourrait permettre de corriger les inégalités de revenus et d’améliorer la situation des travailleurs à bas salaires, qui pourraient être davantage encouragés à prolonger leur carrière pour bénéficier de cette mesure.

Cependant, malgré ces avantages, le bonus pension présente également des défis potentiels qui doivent être pris en considération.

Kevin Hartmann-Cortés ©D.R.

Premièrement, il est important de questionner l’impact d’une telle mesure sur la prolongation de la vie active des travailleurs. Quelques experts se sont interrogés sur l’efficacité du bonus en contraste avec l’ancienne proposition de 2 euros brut par jour supplémentaire presté. Certains estiment que cette somme pourrait ne pas être suffisamment attractive pour encourager les travailleurs à prolonger leur carrière au-delà de 62 ans, notamment ceux avec métiers pénibles, qui sont d’ailleurs les principaux bénéficiaires de cette mesure.

Implications intergénérationnelles

Un autre défi à envisager avec le bonus pension réside dans les implications intergénérationnelles. Cette mesure pourrait avoir un impact sur les générations futures en termes de financement des pensions. En accordant des sommes financées par le budget général qui est supporté lui-même par les travailleurs actuels, il peut creuser le déficit attendu du système de pension et représenter un poids supplémentaire sur les futurs retraités. La solidarité intergénérationnelle doit être préservée pour garantir que les générations de retraités à venir ne seront pas désavantagées par cette mesure.

Enfin, il faut également être attentif à l’impact potentiel du bonus pension sur l’égalité de genre. Bien que cette mesure vise à corriger les inégalités de revenus, elle pourrait également avoir des implications vu l’espérance de vie des femmes, qui vivent généralement plus longtemps que les hommes. Le versement unique du bonus pourrait donc désavantager les femmes qui devront subvenir plus longtemps à leurs besoins, en particulier si elles ne sont pas bénéficiaires de pensions de survie. Voilà un risque de discrimination à ne pas perdre de vue.

La réforme des pensions en Belgique est nécessaire, comme cela a été relevé depuis quelques années. En effet, le bonus pension peut être une première étape vers la voie d’une réforme plus structurelle qui vise à favoriser la justice sociale. Cependant, il est important de véritablement se pencher sur les possibles conséquences de cette mesure sur les générations futures et sur les femmes. Seule une approche réfléchie, participative et éclairée permettra de construire un système de pension équitable et durable pour tous les citoyens du pays.