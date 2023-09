Nous faisons tous ce constat : si nous voulons attirer des talents ou, plus prosaïquement, si nous voulons garder nos collaborateurs et éviter de devoir sans cesse recruter et réexpliquer, un aspect devient crucial pour les managers, donner du sens au travail que l’on propose aux autres. Et donc trouver ce sens de ce que nous faisons dans l’organisation (marchande, non marchande, publique, privée…) qui nous emploie ou que nous dirigeons.

Cette recherche, cette réflexion, c’est très exactement ce que la philosophie peut apporter au manager.

L’apport de la philosophie

Le manager peut-il être libre ? Que signifie pour lui la liberté en 2024 ? Le manager peut-il résister ? Est-il une force d’immobilisme ou de transformation ? Est-il fidèle ? À lui-même et/ou à ses actionnaires ? Au fond, c’est quoi la raison d’être d’une organisation ?

Toutes ces questions, et bien d’autres, sont quelques-unes de celles qui servent de thèmes aux débats entre des philosophies belges et français, et des CEO, débats alimentés par les nombreuses questions d’un auditoire limité à 30 participants. Et c’est là qu’on découvre l’apport inattendu de la philosophie au management… Solvay Business School a initié, avec la collaboration de HEC Liège Management et de la Louvain School of Management, un programme de formation pour évoquer, en 10 jours étalés sur l’année, les différents aspects de cette recherche. En étant très attentif à ne pas chercher à apporter des réponses toutes faites, prêtes à l’emploi, identiques pour tous, non, en faisant réfléchir et en laissant repartir les participants avec des interrogations.

Pour répondre à de telles questions, le programme donne la parole à des philosophes réputés, enseignants, auteurs. Mais pas seulement.

La parole est également donnée à des dirigeants confirmés, aguerris, de sociétés privées ou publiques ou du secteur de soins.

"Un vrai bol d’air pour l’esprit"

Michèle Huart, Project Director chez Solvay et alumni de l'année académique 2016-2017, explique : "Cette formation m'a permis d'accéder à une autre dimension, celle qui consiste à replacer son action dans un cadre plus large, celui d'horizons humains et sociétaux. Ce programme aide à ce que la "quête de sens" si souvent avancée par les managers ne soit pas un simple effet de manche, une stratégie de communication, mais qu'elle procède d'une conviction intime. Et puis, ces sessions sont l'occasion de lever le nez du guidon, c'est un vrai bol d'air pour l'esprit, tout en restant arrimé aux problématiques de l'entreprise. J'ai également apprécié la diversité des intervenants ainsi que celle des participants. Cette transversalité contribue à enrichir son intérêt".

N’est-ce pas une des missions essentielles de l’université que d’être un lieu de réflexion, où se confrontent des domaines de compétences - philosophie, management - qui ne se rencontrent pas assez souvent, et cela afin d’aider chacun à progresser dans sa capacité à faire (le) bien ?

C’est en tout cas mon intime conviction.

Et, si au travers de ces 10 journées de débat, nous pouvons y contribuer, notre but sera atteint.

